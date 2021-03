Observadores Electorales confirman efectividad en elecciones en El Salvador pese a las irregularidades

El Salvador. Pese a los varios reportes de irregularidades y de fraudes, miembros de los mecanismos electorales, observadores y votantes reconocieron que el proceso se desarrolló con “relativa normalidad”.

Las Elecciones Legislativas, Parlamentarias y Municipales se han desarrollado con relativa efectividad, según lo confirmaman observadores electorales. Sin embargo, vigilantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), de las Juntas Electorales Municipales (JEM) y de observadores internacionales y de la sociedad civil han constatado varias anomalías y fraudes electorales en los procesos de votación.

De acuerdo con los representantes internos en los centros escolares, la celebración de éste día notarial “gran afluencia de personas”; así como de una cantidad elevada de instancias rectoras del proceso electoral. En los 1.595 centros de votación, se distribuyó un total de 1.891 fiscales electotales; y un total de 350 observadores designados por las Procuraduría para la Defensa para los Derechos Humanos.

“ Vimos una gran afluencia de personas, hasta ésta hora del medio día. Las personas han sido cercanas al centro electoral. Se ha manejado todo con relativa normalidad, y sin mayores inconvenientes. Las personas han seguido viniendo; y, hasta ahora, todo va bien, y esperamos a que siga siendo así ” , dijo Gilberto Estrada, representante de las JEM, en el centro de votación del Complejo Educativo Concha Viuda de Escalón.

El proceso también recibió la aprobación de los votantes, al resaltar la importancia del ejercicio del sufragio; y reconocieron el incremento en la afluencia de activos en el proceso.

“Fuera de los problemas que habitualmente ocurren en un proceso electoral; hablando de éste proceso, estamos satisfechos porque se ha dado lo que todos estamos viendo; una afluencia considerable. No me cabe duda: están viniendo en defensa del estado de derecho; en defensa de la separación de poderes, en defensa de la rendición de cuentas, y del bien común. Eso nos satisface ”, reconoció el candidato a diputado por el partido Demócrata Crisitiano (PDC), Rodolfo Parquer

Las Denuncias por Irregularidades

Desde la consolidación de las agendas oficiales, la apertura de los centros de votación fue establecida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en tempranas horas de la mañana, para que la población acudiera a ellos, desde las 7:00 am. Sin embargo, varias de esas instancias electorales no consiguieron ser puntuales.

“ Vemos que, en este momento, la elección se está desarrollando con normalidad. Hubo demoras en la apertura de dos lugares, por distintas razones; pero, prácticamente, casi todos los centros de votación están funcionando normalmente; y hay mucha gente que está acudiendo a votar ”, reconoció, en sus observaciones, la jefa de la Misión de Observación Electoral (MOE) en El Salvador, María Eugenia Vidal.

Otras disputas tuvieron lugar entre miembros de la JRV. En el centro de Votación de Los Altos de Santa María, vigilantes del proceso electoral denunciaron inconsistencias en la designación de los roles requeridos para la controlía del proceso.

“ El proceso para que vote el pueblo está bien. Están votando cabal. Lo que sí es que mi anomalía es que un representante, de un señor del Frente (FMLN) no quiso agarrar a los demás; a las demás personas que venía a éste centro de votación. El es jefe, decían, de justiciero; y vi que él se opuso a que se quedaran los demás, y los despachamos. Solo nos quedamos dos ” , dijo justiciero por el partido Nuevas Ideas, Carmen Isabel.

Sin embargo, el titular del equipo electoral argumentó que el rechazo de afiliados por el partido Nuevas Ideas, venía por regulaciones establecidas por el Código Electoral.

“ En casos generales siempre hay algunos contratiempos; entre comidas, algunos contratiempos; dentro de esos, el contratiempo que se presento es de que esta señora: 1) Venía con otro orden de presentación. Entonces, nosotros lo que hicimos fue aclararle la situación de ella. Pero, al final, tuvimos un acuerdo en que no quedó como ella quería; pero, sí, quedó como justiciero. (…) Con el reglamento electoral del Tribunal Supremo Electoral, ella no estaba cumpliendo… Pero, bajo esas circunstancias, nosotros accedimos de que ella quedara,; porque ella argumentaba de que cada partido debe tener un representante legal; pero la legalidad de ella era de que ya había pasado el tiempo; y no traía para lo que venía”, Expresó , Robinson Ruiz.

Por otra parte, el fiscal general de la República, Raúl Melara, amplió detalles sobre otras irregularidades ocurridas durante el proceso. Dio a conocer, igualmente, al menos un caso de detención por el delito de fraude electoral.

“ Ha habido un capturado en flagrancia, por el delito de fraude electoral; esto fue en el oriente del país. Ésta persona, pues, emitió su voto en un lugar dónde no le correspondía: no obstante, que él había sido advertido de que no era correcto. Por lo cual, se procedió a la captura ,, y será procesado en los tribunales, respectivamente ” , dijo Melara a ContraPunto.

Ante las irregularidades, la jefa de la MOE declaró a los medios la difusión de las observaciones sobre las irregularidades reportadas por los distintos partidos políticos, observadores electorales y representantes de la sociedad civil.

“ Nosotros hemos escuchado las preocupaciones de todos los espacios políticos; lo largo de días nos hemos reunido, inclusive, con el presidente. A lo largo de baterías días nos hemos reunido con todos, inclusive con el presidente, con la canciller, con el partido Nuevas Ideas, y de todos los espacios políticos. Y, por supuesto, hemos tomado nota de todas esas situaciones. En los informe se van a ver qué recomendaciones se dieron ”, dijo Vidal.

Fuente: ContraPunto.