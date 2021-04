Murió el rapero y actor DMX por sobredosis a los 50 años. DMX, el rapero de voz ronca que produjo canciones como “Ruff Ryders’ Anthem” y “Party Up (Up in Here)” y cuyo estilo solía incluir aullidos y ladridos además de su grito de guerra “What!”, falleció este viernes, informó su familia. Tenía 50 años. El artista nominado al Grammy murió después de sufrir un “paro cardíaco catastrófico”, según un comunicado del hospital de White Plains, Nueva York, donde falleció. Lo llevaron allí de urgencia desde su casa el 2 de abril. La familia del rapero, cuyo verdadero nombre era Earl Simmons, dijo en un comunicado que DMX murió rodeado de sus seres queridos luego de varios días en terapia intensiva. “Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón, y valoramos el tiempo que pasamos con él”, dijo la familia, agregando que su música “inspiró a innumerables fans del mundo, y su emblemático legado vivirá por siempre”. DMX se forjó una carrera multiplatino como una de las máximas estrellas del rap a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, pero también luchó con la adicción a las drogas y problemas legales que repetidamente lo pusieron tras las rejas. Su sello discográfico, Def Jam Recordings, lo llamó “un artista brillante y una inspiración para millones de personas en todo el mundo”. “Su mensaje de triunfo sobre la lucha, su búsqueda de la luz en la oscuridad, su búsqueda de la verdad y su gracia nos acercó a nuestra propia humanidad”, dijo la empresa en un comunicado que lo describió como “nada menos que un gigante”. DMX debutó por todo lo alto en 1998, cuando su primer álbum de estudio, It’s Dark and Hell is Hot, encabezó la lista de los 200 discos más vendidos de Billboard. El álbum multiplatino incluyó éxitos como “Ruff Ryders’ Anthem”, “Get At Me Dog”, “Stop Being Greedy” y “How It’s Goin ’Down”. Continuó su carrera con cuatro álbumes que dominaron las listas de popularidad, incluyendo And Then There Was X, Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, The Great Depression y Grand Champ. En total lanzó siete álbumes, recibió tres nominaciones al Grammy y fue nombrado artista favorito de rap/hip hop en los American Music Awards del 2000.