Muere el cantante mexicano Vicente Fernández a los 81 años. Muere Vicente Fernández a los 81 años: leyenda de la música Este día murió Vicente Fernández, a los 81 años de edad, luego de complicaciones en su salud tras una caída de la que fue intervenido quirúrgicamente y no pudo recuperarse; «El Charro de Huentitlán». El cantante estuvo internado los últimos días en el Hospital Country 2000, luego que el pasado 6 de agosto fuera ingresado por el accidente. No fue hasta el 9 de agosto cuando la noticia trascendió a medios de comunicación, quienes inmediatamente montaron guardia a las afueras del nosocomio en donde se encontraba “El Charro de Huentitán”. La familia del famoso cantante mexicano dio a conocer mediante redes sociales que Vicente Fernández falleció este 12 de diciembre . El Charro de Huentitán tenía 81 años. El deceso ocurrió luego de que el intérprete de Hermoso cariño pasara cuatro meses hospitalizado debido a complicaciones derivadas de la caída que sufrió en agosto. En el mensaje difundido en su cuenta de Instagram se puede leer lo siguiente: En Paz Descance Sr. Vicente Fernánez. Lamentamos comunicarles su deceso el día domingo 12 de diciembre a las 6:15 am. Fue un honor y un gran orgullo compartir con todos una trayectoria de música y darlo todo por su público. Gracias por seguir aplaudiendo, gracias por seguir cantando. La muerte del Charro de Huentitán conmocionó profundamente a sus millones de fans, a sus colegas y sobre todo a su familia, de acuerdo con los reporteros que acudían a recibir el parte de salud, sus hijos y nietos llevaban un par de días reuniéndose en el hospital Country 2000 de Guadalajara, sitio donde falleció el cantante. La salud de este artista de talla mundial decayó desde el pasado 9 de diciembre, fecha en que se reportaron algunas complicaciones derivadas de su reingreso a terapia intensiva el pasado 1º de diciembre. Cabe señalar que Vicente Fernández se encontraba hospitalizado desde el 9 de agosto de este año tras sufrir una caída.