Muere el cantante B.J. Thomas, vendedor de millones de discos y deja docenas de éxitos en varios géneros. B.J. Thomas, el cantante ganador del Grammy que disfrutó del éxito en las listas de música pop, country y gospel con éxitos como “I Just Can’t Help Believing”, “Raindrops Keep Fallin ‘On My Head” y “Hooked on a Feeling”, murió este sábado. Tenía 78 años. Thomas, quien anunció en marzo que le habían diagnosticado cáncer de pulmón, murió por complicaciones de la enfermedad en su casa en Arlington, Texas, dijo su publicista Jeremy Westby en un comunicado. Billy Joe Thomas, un nativo de Hugo, Oklahoma que creció en Houston, se abrió paso en 1966 con una versión de estilo gospel de “I’m So Lonesome I Could Cry” de Hank Williams y vendió millones de discos y tiene docenas de éxitos en todos los géneros. Alcanzó el número uno entre los oyentes pop, adultos contemporáneos y country en 1976 con ″ (Hey Won’t You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song”. El mismo año, su “Home Where I Belong” se convirtió en uno de los primeros álbumes de gospel en ser certificado platino por vender más de 1 millón de copias. Su grabación característica fue “Raindrops Keep Fallin ‘On My Head”, un éxito pop número uno y ganadora del Oscar a la mejor canción original como parte de la banda sonora de una de las películas más importantes de 1969, el western irreverente “Butch Cassidy and the Sundance Kid “. Thomas no fue la primera opción para interpretar la caprichosa balada compuesta por Burt Bacharach y Hal David; Ray Stevens rechazó a los compositores.