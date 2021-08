Miguel Bosé casi pierde la voz debido a un trastorno emocional que padece. Miguel Bosé participó en la más reciente temporada de «La Voz México», reality show re donde se desempeñó como coach, y de nueva cuenta acaparó los reflectores debido a los cambios que ha experimentado su voz desde su última participación, por lo que tanto sus fans como los espectadores se preguntaron qué es lo que le ocurrió. El cantante español se refirió al problema que tiene su voz durante una entrevista que concedió al periodista Jordi Évole, para su programa «La sexta», en donde destacó que esta situación no es algo reciente y que lo que padece es un trastorno que lo llevó a cambiar drásticamente su característica voz. Miguel Bosé llegó incluso a presentar problemas para hablar y cantar durante las emisiones de «La Voz México», por lo que los fanáticos se cuestionaron acerca del origen de su padecimiento. El cantante declaró en la entrevista que el problema con su garganta tiene una raíz emocional que se remite al momento en que terminó su relación con su pareja. Miguel Bosé llegó incluso a perder la voz. «Mi voz va y viene. Su raíz es emocional. Cuando mi relación de pareja empezó a ir mal, cuando el amor no existe (…) cuando todo se derrumba, en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas. Y estalla. Estalla mal y empiezan los problemas serios. Y, para mí, uno de esos problemas fue la voz. Ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz, cero», reveló Bosé. Además confesó que la vida le había pasado factura de todos los excesos que anteriormente había tenido. «Tuve problemas con las drogas, llegué a consumir dos gramos de cocaína al día y mi cuerpo aguantó hasta que no pudo más». Por lo que, aseguró, esa combinación de excesos y conflictos emocionales generaron una bomba de tiempo que terminó en el actual trastorno que padece: Disfonia Psicógena.