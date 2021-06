Marco Antonio Solís muestra su apoyo a la comunidad LGTB. Marco Antonio Solís expresó su apoyo a la comunidad LGTB tras el estreno de su producción «Se veia venir», en donde los protagonistas son una pareja del mismo sexo. Esto coincide con el inicio de junio, mes dedicado al orgullo gay. Durante una entrevista concedida al portal Adonis, el cantante confesó que le costó trabajo entender el amor, pero eso fue hace más de dos décadas por lo que se ha avanzado al respecto y este proceso le permitió entender de mejor manera ciertas cosas. Agregó que el amor no tiene un sexo, no se limita a mujer con hombre. Por lo que este sentimiento es asexual, así como el alma, añadió. Sin embargo, no se limitó ahí y a través de su cuenta de Twitter compartió unas palabras de apoyo a todas las personas que profesan un amor sincero. Yo me sumo a todo esto, a todo lo que es amor, lo que es una relación que nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos, a todo lo que es este movimiento de nuevas relaciones en el mundo, siempre y cuando parta de esa verdad, de ese sentimiento tan bello que es el AMOR.