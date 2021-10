Marco Antonio Solís habla sobre el reencuentro de Los Bukis. Luego de 25 años de su separación, Marco Antonio Solís “El Buki” se reunió con sus compañeros de grupo Los Bukis y dieron una gira por Estados Unidos, que también tendrá fechas en México, que les permitió hacer catarsis y recordar los momentos que disfrutaron como amigos en el escenario y que después fueron olvidando con el tiempo. “Había tanto para darnos el uno al otro, empecé a ver a mis compañeros, nos abrazamos y compartimos mucho, como no lo hicimos en ocho años, porque eso (el trabajo) se convirtió en una maquinaria y dejamos de saludarnos. Y volvimos a sentir eso, claro ahora somos más maduros, estamos más sensibles y somos más humanos”, comentó el intérprete. El cariño que se tienen es tan sincero, que las conversaciones en los camerinos son largas y divertidas, ya que salen recuerdos que hasta él había olvidado y que ahora disfruta de nuevo, y para que no se queden sólo ahí, están filmando todo para después preparar un material que el público conozca su historia. “Vendrán muchas anécdotas que pueden aportarle algo hermoso a la gente que empieza, porque hay algo importante que debemos aplicar, el perdón, porque todos nos equivocamos, en cualquier momento decimos cosas que no debimos y de pronto no sabemos cómo tomarlo, pero debemos perdonar para crecer”, afirmó. El grupo se separó en 1996, supuestamente porque la disquera que los manejaba en ese entonces, sólo quería firmar al intérprete, de hecho el último disco que sacaron juntos se llamó Marco Antonio Solís y Los Bukis, lo que no le pareció al resto de los integrantes: Joel Solís (Fundador), Roberto Guadrrama, Eusebio «El Chivo» Cortez, José «Pepe» Guadarrama, Pedro Sánchez y José Javier Solís. “El Buki” retomó también su gira como solista este año con presentaciones en Las Vegas, tras un año sin pisar el escenario por el COVID-19, y durante este tiempo entendió por completo el poder y energía que da el público en un concierto en vivo, por eso está agradecido con el público que durante 45 años de trayectoria lo ha apoyado. Marco Antonio Solís recientemente lanzó su sencillo “Qué ganas de verte”, nombre que también recibe el EP que se estrenó ayer y con el que espera seguir posicionándose entre el gusto de la gente. El material cuenta con canciones musicalizadas por mariachi en vivo y con todos los instrumentos reunidos al mismo tiempo, ya que le gusta más cuando se graba así.