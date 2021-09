Marc Anthony cumple 53 aÃ±os; asÃ­ consiguiÃ³ su fortuna el Â«Rey de la SalsaÂ»

Marc Anthony cumple 53 años; así consiguió su fortuna el «Rey de la Salsa». Marc Anthony llega a los 53 años este 16 de septiembre en medio de una exitosa carrera como cantante, pues este martes el artista recibió un disco varios discos de Platino por su álbum «Opus», el cual lanzó en 2019 y que aún le sigue generando grandes gratificaciones. El artista estadounidense- puertorriqueño es conocido por su trabajo en la música, ya que se desempeña como intérprete de pop, balada y sobre todo salsa, género que le ha dado el apodo de «El Rey de la Salsa». Sin embargo, el cantante tiene otros proyectos que lo han llevado a conseguir una millonaria fortuna. ¿Cómo inició su carrera Marc Anthony?. Marco Antonio Muñiz Rivera nació el 16 de septiembre de 1968 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Es hijo de Felipe Muñiz y Guillermina Rivera, ambos puertorriqueños. Desde muy joven mostró interés por la música, así que empezó cantando en inglés en clubes y bares nocturnos en su ciudad natal. El cantante fue vocalista de apoyo del grupo juvenil Menudo, en el que se encontraba Ricky Martin, quien estuvo entre 1984 y 1989. Después empezó su carrera formalmente incursionando en el género hip hop con el dúo Little Louie & Marc Anthony, llegando al N.º 1 de las listas estadounidenses en 1991 con su tema ‘Ride on the rhythum’. Gracias a su éxito, el cantante logró firmar RMM, disquera con la que en 1993 lanzó su álbum de música en español ‘Otra nota’, compuesto con ocho canciones entre ellas: ‘Si tú no te fueras’, ‘El último beso’ y ‘Necesito amarte’. El disco se posicionó en el segundo lugar de la lista Billboard Tropical Albums por ocho semanas y logró ocupar el puesto 30 del ranking de Billboard Top Latin Albums. Con ‘Otra nota’, Marc Anthony recibió el Premio Billboard de la Música Latina en 1994 como Mejor Artista Nuevo del Año y un Premio Lo Nuestro por Artista Revelación Tropical.