Los Simpson’ están de luto murió David Richardson, uno de sus escritores. El guionista y productor David Richardson, que trabajó en comedias televisivas como ‘Los Simpson’, ‘Malcolm’ o ‘Dos hombres y medio’, entre otras, ha fallecido a los 65 años de edad, según confirmaron sus familiares este lunes. De acuerdo con el diario Deadline, la causa de la muerte se debió a una insuficiencia cardiaca después de haber luchado casi 30 años contra el cáncer. El productor estadounidense comenzó su carrera como escritor de comedias televisivas en 1985, siendo parte de la ‘Grand’, producción del canal NBC. Años después, Richardson empezó a trabajar en ‘Los Simpson’ y fue el encargado de darle vida al reconocido capítulo ‘Homero ama a Flanders’, correspondiente a una de las primeras temporadas. Sin embargo, la lista de producciones reconocidas en las que participó Richardson está compuesta por varias como: ‘Malcolm in the middle’, ‘Two and a half men’, ‘8 simple rules’, ‘Phenom’, ‘Ed’ y ‘What about Joan’. Richardson deja a su esposa, Charleen Easton Richardson, a sus hijos gemelos de 12 años, Arlo y Atticus, y a su hijo Wayne, de un matrimonio anterior. Al escritor le diagnosticaron cáncer hace unos 30 años, pero le ganó la batalla a esa enfermedad.