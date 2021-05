Lady Gaga confiesa fue embarazada fruto de una violación. Lady Gaga tenía solo 19 años cuando supuestamente un productor la amenazó con quemar su música si no se desnudaba para él y que se dio cuenta de que era el mismo dolor de cuando fue violada en su adolescencia y quedó embarazada. “Tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio, y un productor me dijo: – Quítate la ropa. Y dije que no. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, me quedé paralizada… Sentí dolor”, expresó la diva que ahora tiene 35 años. Luego agregó: “Me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina, en la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma, porque había sido abusada. Estuve encerrada en un estudio durante meses”. El relato de la cantante lo hizo en la nueva serie documental de Oprah Winfrey, “The Me You Can’t See”. La cantante no nombró al productor agresor y sostuvo que estuvo enferma durante semanas después. Ante Oprah Winfrey explicó la violación que sufrió cuando era adolescente, por la que se quedó embarazada y sufrió un fuerte trauma que derivó en una “brote psicótico total y durante un par de años no fui la misma chica”. Acerca de su experiencia expresó: “¿Crees que te sentirás mejor porque le estás mostrando a alguien ‘oye, mira, tengo dolor’? No ayuda. Siempre le digo a la gente: ‘Cuéntaselo a alguien. No se lo muestres a nadie'”. Sobre el tema abundó: “Te frustras contigo mismo. ¿Por qué no estoy mejorando? ¿Qué pasa conmigo? ¿Y sabes qué? No hay nada malo contigo, pero hay algo que no está funcionando bien. Abre tu corazón a alguien más porque, te lo digo, he pasado por eso y la gente necesita ayuda. Eso es parte de mi curación, poder hablar contigo”.