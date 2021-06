Kim Kardashian se derrumba por su divorcio con Kanye West: «me siento como un fracaso». Kim Kardashian dijo acongojada: «Me siento como un maldito fracaso, es como un tercer matrimonio maldito», en un video de flashback durante el episodio del jueves de «Keeping Up With the Kardashians». Entre lágrimas, Kim, que todavía estaba con West en el momento de la filmación, dijo que el rapero de «All of the Lights» se merecía una mujer que pudiera seguirlo a otro estado mientras ella cría a sus cuatro hijos. «Honestamente, no puedo hacer esto más», dijo mientras recordaba una pelea que había tenido con su ex marido, antes del divorcio, mientras conversaba con sus hermanas. “¿Por qué sigo en este lugar en el que estoy atrapada durante años? Como, él se va y se muda a un estado diferente, cada año, tenemos que estar juntos para poder criar a los niños, ¿sabes? Y es un padre increíble, ha hecho un trabajo increíble … «Ella continuó:: “Creo que se merece a alguien que pueda apoyar cada uno de sus movimientos, ir a seguirlo por todas partes y mudarse a Wyoming. No puedo hacer eso. Debería tener una esposa que lo apoye en todos sus movimientos, que viaje con él y haga todo». Durante el episodio, que incluyó un viaje familiar al lago Tahoe, Kim, de 40 años, arremetió contra su familia por una pequeñez insignificante como un plato de galletas. Khloé Kardashian atribuyó dicho comportamiento al matrimonio fallido de la fundadora de Skims. «Kim ha estado luchando en privado detrás de las cámaras sobre su relación y es difícil porque Kim claramente está redirigiendo gran parte de su frustración, tristeza e ira», dijo Khloé en una confesión. “Y, ya sabes, a veces simplemente te desahogas con algo que no tiene nada que ver con lo que estás pasando. No es culpa de las galletas». Sin embargo, durante otra conversación durante el viaje, Kim dijo que ella y West, de 43 años, ya no estaban peleando y que las cosas estaban «tranquilas» en ese momento.