JLo quiere romper los negocios con Alex Rodríguez para ser “justa” con Ben Affleck . Tras borrar todas las fotos que tenía con Alex Rodríguez, Jennifer López quiere seguir cortando lazos con su exprometido; ahora va por los negocios. La “Diva del Bronx” quiere ser “justa” con su ahora pareja, el actor Ben Affleck, y por eso está analizando la posibilidad de vender las acciones que le corresponden de sus negocios, o bien, comprar las acciones de ARod. El punto es que cada quien tome su respectivo camino. De acuerdo al medio US Weekly, JLo se encuentra en conversaciones con sus abogados para romper la sociedad comercial que creó con el exbeisbolista, siendo una de sus motivaciones la relación que ahora disfruta con Ben Affleck. “Jennifer ha terminado de tratar con Alex. Se está lavando las manos de él de manera romántica y también como socia de negocios. Su equipo de gestión y sus abogados hablarán con su equipo, para arreglar los cabos sueltos. Tendrá que vender su lado de la empresa o comprarlo. A ella no le importa cómo va todo, solo quiere estar libre de los lazos con él. Ella sabe que es justo para Ben”, reveló una fuente cercana a la artista para el mencionado medio. Fue Alex Rodríguez el que motivó a Jennifer López a sumarse a diversos negocios y no solo tener éxito como celebridad de la música y actuación. “Me hizo sentir cómoda invirtiendo mi propio dinero en otras empresas y en mí misma”, contó a Forbes en diciembre de 2020. Juntos, JLo y A-Rod poseían una amplia cartera de bienes raíces y eran inversores en la empresa de cuidado personal, Hims & Hers. Asimismo, lanzaron su aplicación de entrenamiento personal, Fitplan.