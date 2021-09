Incrementan incidentes con láseres: FAA

La Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos informó que 2020 ha sido el año en el que más ataques con láseres se han registrado desde 2016, con seis mil 852 de estos incidentes, pese a que hubo una disminución del número de vuelos debido a la pandemia de covid-19.

De acuerdo con la FAA, hasta julio de este año, se han denunciado cinco mil 79 incidentes, mientras que en 2019 fueron seis mil 136, en 2018 cinco mil 664, en 2017 seis mil 754, y 2016 fue el año con el mayor número de reportes, con siete mil 399.

El regulador estadounidense recordó que permanece alerta para investigar estos incidentes y llamó a los ciudadanos a informar en caso de ser testigos de este delito.

“Apuntar con un láser a una aeronave puede cegar temporalmente a un piloto y no solo afecta a la tripulación, sino que pone en peligro a los pasajeros y a las comunidades sobre las que sobrevuelan”, dijo Steve Dickson, administrador de la Administración.

Las personas que apuntan un láser a los aviones pueden enfrentar sanciones penales por parte de agencias federales, estatales o locales. Desde 2016, la autoridad ha emitido 600 mil dólares en multas que incluye una sanción por 120 mil dólares en 2021.

Fuente. a21.com.mx