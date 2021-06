Honduras presenta vulnerabilidad al enviado presidencial de EE. UU. para el clima

Honduras. Con el propósito de presentar el Plan de Reconstrucción y Desarrollo Sostenible de Honduras y solicitar al gobierno estadounidense su intermediación para que el país acceda al Fondo Verde del Clima, el canciller Lisandro Rosales se reunió hoy, en Washington, con el enviado especial presidencial de los Estados Unidos para el clima, John Kerry.

En la reunión el canciller Rosales presentó el caso sobre la vulnerabilidad que tiene el país ante el cambio climático e hizo un recuento de los daños más recientes dejados por las tormentas tropicales Eta y Iota, en noviembre pasado, incluyendo el desplazamiento interno provocado por el cambio climático y la posibilidad de una consecuente migración.

El canciller estuvo acompañado de la ministra de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+), Liliam Lizeth Rivera y el embajador de Honduras en Estados Unidos, Luis Fernando Suazo.

“El cambio climático y sus efectos es prioridad en la región y para Honduras un tema para atender con urgencia, vinculado al plan de reconstrucción; hoy se lo planteamos a John Kerry”, enfatizó el canciller en su cuenta de Twitter.

“Hemos reiterado sobre la necesidad de agilizar el acceso a los fondos verdes del clima y otras iniciativas que deben concretarse a favor de los países como Honduras que sufre constantemente los efectos del cambio climático, mientras los países contaminantes se generan riqueza”, añadió en otro tuit.

En el encuentro con Kerry la representación del gobierno también pidió el apoyo de Estados Unidos para que el caso de la vulnerabilidad climática que sufre Honduras sea abordado como caso especial en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26), que se realizará en la ciudad de Glasgow, Escocia, Reino Unido.

Esa misma solicitud se presentó ante gobiernos, organizaciones civiles, empresariales e instituciones públicas y privadas, durante la socialización del Plan que se realizó recientemente en Europa.

Estados Unidos se reincorporó formalmente al Acuerdo de París el 20 de enero del presente año, siete días después el presidente Joe Biden lanzó la orden ejecutiva para abordar la crisis climática en el país y en el extranjero con un enfoque integral desde todo el gobierno para atender el cambio climático.

Honduras es uno de los países más afectados según el Índice de Riesgo Climático Global que realiza la ONG Germanwatch, con sede en Alemania. Sin embargo, la contribución del país a las emisiones globales es menor al 0.05 por ciento.

Honduras cumple con actualización de la NDC

La ministra de MiAmbiente+ recalcó en cumplimiento a los compromisos adquiridos con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) Honduras presentó, el 19 de mayo, la primera Actualización de la Contribución Nacional Determinada (NDC, por sus siglas en inglés).

Un día después el canciller, quien se encontraba en Europa, se reunió en Alemania con la secretaria ejecutiva de esa organización Patricia Espinosa.

La NDC contiene cinco componentes principales: inclusión social, mitigación de gases de efecto invernadero, adaptación al cambio climático, movilización financiera y un mecanismo de verificación y reporte.

Ante la necesidad de agilizar la implementación de medidas de adaptación y mitigación para el cambio climático en Honduras, la delegación hondureña reiteró su solicitud de apoyo al Enviado Especial John Kerry.

HABILIDOSO NEGOCIADOR

El actual Enviado Especial, John Kerry, ha fungido importantes cargos públicos en su país, entre ellos, se desempeñó como el 68 secretario de Estado de Estados Unidos (2013-2017); Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado (2009-2012), y Senador de Massachusetts durante 28 años.

Es abogado de profesión, prestó el servicio militar en Vietnan y es autor de varios libros, entre ellos: Every day is extra (Cada día es extra), y This Moment on Earth (Este momento en la Tierra), un libro sobre el medio ambiente del que es coautor junto con su esposa Teresa Heinz Kerry.

Cuando fue secretario de Estado anunció la asistencia alimentaria a Honduras de $3.9 millones para los afectados por la sequía y la roya del café, como parte de un paquete regional de 10 millones de dólares distribuidos por el Programa Mundial de Alimentos, PMA, y brindó asistencia alimentaria a cerca de 220,000 personas en Honduras, Guatemala y El Salvador.

Fuente: La Tribuna.