Honduras apremia de capitales extranjeros para recuperar la economía

Honduras. El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Barquero, declaró este miércoles que Honduras apremia de inversión extranjera para poder recuperar su economía.

Sin embrago, cuestionó que para que la inversión pueda llegar se necesita voluntad para reducir los niveles de corrupción e impunidad.

Según Barquero, las inversiones nacionales no lograran la recuperación económica del país y para poder recuperar, empleos, empresas y negocios, es necesario capital extranjero.

“Para que vengan los capitales extranjeros al país, es indispensable que se reduzca la corrupción y la impunidad, para que se generen las condiciones adecuadas para que vengan los inversionistas”, dijo.

Barquero señaló que la inversión extranjera ha disminuido en los últimos años. Detalló que en 2018 la inversión bajo en un 20 por ciento y en 2019 casi un 50 por ciento.

Seguidamente expuso que lo anterior ha sucedido antes de la pandemia y de los huracanes, por lo tanto, en preocupante.

Asimismo, consideró que Honduras ha retrocedido en materia de Estado de derecho, competitividad, calidad de vida, clima de generación de negocios, factores que impulsan la migración ilegal.

“Si no hacemos los cambios estructurales, no vamos a tener los cambios que necesitamos y no habrá manera de reducir la pobreza, sin la inversión de capital extranjero que urgimos en Honduras”, finalizó.

Fuente: OB/Hondudiario