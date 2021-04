Guillermo Montano, nuevo Presidente de AGEXPORT

Guatemala. Durante la noche del jueves 15 de abril de 2021 se realizó en modalidad virtual la Asamblea General de socios de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) quienes además de conocer los resultados del año 2020 y aprobar el plan de trabajo 2021, el cual está basado en la sostenibilidad de los 6 sectores de exportación, eligieron a su nueva Junta Directiva 2021-2022.

Aunque el 2020 fue un año retador, AGEXPORT no se detuvo. Nos transformamos para afrontar con innovación los desafíos que la pandemia nos estaba poniendo, esto con el fin de adaptarnos a una nueva realidad. Tomando en cuenta las circunstancias mundiales y con esa base, tomamos decisiones orientadas a que las exportaciones no cayeran a los niveles pronosticados, esto permitió que Guatemala cerrara el año con un ingreso de divisas por exportaciones por encima de los US$ 11 mil 500 millones, más del 3.5% de crecimiento que en el 2019. Resaltó la Presidente saliente de AGEXPORT, Licda. Connie de Paiz.

Como parte de la agenda oficial de la Asamblea Ordinaria de Socios se realizó la elección de nuevos Directivos, la cual incluyó la elección del nuevo presidente de AGEXPORT, nombrando al Lic. Guillermo Montano, empresario exportador del Sector de Contact Center & BPO.

Agradezco a la Asamblea darme la oportunidad de servirlos y servir al país al elegirme Presidente de una institución que durante los 12 años que he estado formándome dentro de ella comprendí el inmenso valor que tiene y el gran aporte que ha hecho en el desarrollo económico del país en su Misión de hacer de Guatemala un país exportador, fueron de las primeras palabras del nuevo presidente de AGEXPORT, Guillermo Montano

Así mimo, durante su discurso de toma de posesión, Montano dio a conocer las bases de su línea de trabajo:

Pensando en que voy a enfocar mi labor, revise las grandes Metas de Metas de Agexport que han sido la guía del trabajo de la Institución, y sin duda, desde la Junta Directiva continuaremos fortaleciendo las acciones para alcanzarlas. Son seis metas retadoras:

1. Trabajar, gestionar y proponer para lograr el incremento de las exportaciones; 2. Mantener alta calidad de los servicios para que las empresas exporten más y que nuevas empiecen a hacerlo. 3. Seguir fortaleciendo las plataformas electrónicas como el Connecting Best Markets, comercio electrónico y otras que hoy son la forma de hacer negocios. 4. Buscar generar alianzas estratégicas con cooperantes internacionales que tanto han apoyado el ingreso de pymes y pequeños productores a la exportación y con instituciones públicas que juegan rol clave en la competitividad del país. 5. Seguir formando el extraordinario equipo de profesionales y técnicos que son quienes hacen a AGEXPORT una institución de alto desempeño, pero además motivados y con pasión por su trabajo. Y 6, la cual es clave porque se relaciona con gestionar ante el Estado la competitividad de las exportaciones. Aquí hay mucho trabajo por hacer con el Congreso y propuestas a los ministerios para facilitar los negocios, mejorar la infraestructura, eliminar procesos burocráticos e incorporar a pequeñas empresas y productores rurales a las cadenas de exportación. Destacó el Lic. Guillermo Montano, Presidente de la Junta Directiva de AGEXPORT durante la toma de posesión.

La nueva Junta Directiva para el período 2021-2022 quedó conformada de la siguiente forma:

Presidente: Guillermo Montano

Vicepresidente: Gabriel Biguria

Directores: Francisco Ralda, Estuardo Castro, Devadit Barahona, Jorge Mario Del Cid, Francisco Menendez, Andreas Kuesterman, Manuel Gordo, Carlos Arias,

Directores Invitados: Eddy Martinez; Roberto Castañeda; Connie de Paiz; Lic. Javier Castillo; Luis Pedro Solares; Leticia Salazar; Alejandro Ceballos; Silvana Marsicovetere

Además de las metas, trabajaremos en proyectos estratégicos como el de Guatemala no se Detiene, que es la alianza estratégica con un grupo de empresarios, el gobierno y la municipalidad que persigue atraer importantes inversiones para hacer más de lo que hacemos exitosamente y crear nuevas industrias para la exportación. También los proyectos del fortalecimiento agrícola, manufactura y del Sector Servicios entre otros. Puntualizó el nuevo presidente de AGEXPORT, Lic. Guillermo Montano.

Durante la sesión, los socios conocieron los logros 2020 y planes de trabajo 2021 sectoriales:

Se elaboró el Protocolo General de Bioseguridad del Sector Exportador y protocolos específicos para cada uno de los sectores, el Manual de Alternativas Laborales, asesoría en Planes de Salud y Seguridad Ocupacional para la Prevención del Covid-19, interpretación de las disposiciones presidenciales y la atención 24/7 a consultas y resolución de problemas de empresas exportadoras, análisis técnico y medición de impacto al sector de turismo.

Se lanzó la política de derechos humanos y empresa para la competitividad del sector exportador, la cual está basada en “Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresa” de Naciones Unidas con el propósito de contar con un mecanismo que demuestre el cumplimiento a lo interno y externo de AGEXPORT para promover una cultura de estricto respeto a los derechos humanos, en 2021 continuaremos trabajando en su implementación.

Se elaboró el primer Reporte de Sostenibilidad de AGEXPORT, el cual se convierte en un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas que busca reflejar el compromiso del sector exportador y que los productos guatemaltecos sean reconocidos por su alta calidad y su contribución a la construcción de un mundo más sano y sostenible.

Biografía de Guillermo Montano

Fundador de la empresa Transactel, ahora Telus International, el proveedor de BPO (Business Process Outsourcing) más grande de América Central. La empresa comenzó en 1995 como un negocio de administración de cartera y buro de créditos y evolucionó a ser un contact center, industria que no existía en ese entonces en el país. Fue la primera en exportar estos servicios desde Guatemala a Estados Unidos.

Montano, posee una maestría en Administración de Empresas, con especialidad en emprendimiento de Babson College. Estudió una licenciatura en Agribusiness en la Universidad California Polytechnic en San Luis Obispo.

Su labor se ha caracterizado por su dedicación a la responsabilidad social empresarial. En 2009 y 2010 recibieron de United Way el premio Héroes de Voluntariado, logrando ser la empresa con mayor participación de voluntariado en Guatemala. Guillermo recibió en lo personal el precio de Héroe de Oro otorgado por su compromiso y liderazgo creando conciencia y sentido de responsabilidad social en Guatemala.

Actualmente participa activamente en las directivas de AGEXPORT, BAM, Safe Passage, United Way y Empresarios por la Educación.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe