Grupo Iberostar reabre sus hoteles en Cuba a partir de Noviembre

Grupo Iberostar reabrirá entre noviembre de 2021 y enero de 2022 el resto de sus hoteles en Varadero, Cayo Santamaría, Trinidad, Cayo Guillermo y Holguín El inicio de operaciones está fundamentado en la reapertura progresiva de fronteras el 15 de noviembre de 2021, a partir del avance acelerado del proceso de vacunación de la población cubana En todos los hoteles de Iberostar se continúa implementando el programa How We Care, con más de 300 medidas sanitarias elaboradas de la mano del Consejo Médico Asesor del Grupo

Cuba. Tras el anuncio del Ministerio de Turismo de Cuba de la reapertura progresiva de fronteras a partir del 15 de noviembre próximo, respondiendo al acelerado proceso de vacunación que desarrolla el país actualmente, Grupo Iberostar ha comenzado a planificar un ambicioso calendario de reaperturas de cara a los próximos meses, para la vuelta a normalidad de sus hoteles en Cuba, en función de la reactivación de la demanda y la conectividad aérea.





El 1 de noviembre Grupo Iberostar prevé reabrir Iberostar Grand Packard, su máximo exponente del segmento de lujo en la isla, Iberostar Selection Bella Vista Varadero, Iberostar Selection Ensenachos, Coral Level at Iberostar Selection Ensenachos, e Iberostar Daiquiri, justo a tiempo para el Black Friday de este año.

A partir del 1 de diciembre se reabrirán Iberostar Bella Costa, en Varadero, e Iberostar Selection Holguín junto al Coral Level at Iberostar Selection Holguín; el 22 de diciembre, Iberostar Playa Alameda e Iberostar Heritage Grand Trinidad, los que, sumados a los anteriores, estarán listos para recibir a aquellos que decidan celebrar esta navidad en la Mayor de las Antillas. Por su parte, Iberostar Selection Playa Pilar, en Cayo Guillermo, tiene prevista su apertura para enero del próximo año.

Tanto en estos hoteles, como en los que se encuentran operativos desde finales de 2020

– Iberostar Parque Central, Iberostar Selection Varadero, Iberostar Laguna Azul e Iberostar Taínos-, Grupo Iberostar asegura a sus clientes una estancia tranquila y segura, gracias al programa How We Care, con más de 300 medidas que ofrecen un entorno seguro, estándares de higiene, espacio social y una experiencia innovadora. El programa mantiene además el compromiso de la compañía un modelo de turismo responsable a través de sus políticas de circularidad que impulsa a través de su propia

Agenda 2030 y del movimiento pionero Wave of Change.

Con el reinicio de las operaciones de los hoteles en Cuba, Iberostar reactiva sus viajes combinados Habana-Varadero o Habana- Los Cayos, fortaleza del destino, respecto a otros del Caribe, que permite a los visitantes vivir en un mismo viaje, una experiencia urbana y de sol y playa. Vivencias que, además, Iberostar les permite compartir en sus redes sociales, con la ampliación del servicio wifi -libre de costo- en todos sus hoteles. Coral Level at Iberostar Selection Esmeralda: una experiencia superior en Cayo Cruz El calendario de reaperturas de Iberostar, incluye también, la inauguración, el 22 de diciembre, de Coral Level at Iberostar Selection Esmeralda, con lo que la cadena refuerza en Cuba su apuesta por el turismo de calidad.





El Coral Level at Iberostar Selection Esmeralda pertenece al nuevo concepto Coral Level de Iberostar, con el que la compañía ofrece a sus clientes una experiencia superior dentro de otro hotel. Los Coral Level son todo incluidos de lujo, oasis exclusivos situados en entornos únicos con vistas al mar que cuentan con zona reservada en la playa y habitaciones con el mejor equipamiento. Además, los clientes de estos hoteles también pueden disfrutar de las instalaciones del resorts u hotel en el que se ubican. En este caso, este Coral Level está ubicado en el resort Iberostar Selection Esmeralda. El Grupo Iberostar cuenta en su porfolio actualmente con cinco hoteles Coral Level a nivel global, dos de ellos en Cuba (Coral Level at Iberostar Selection Holguín y Coral Level at Iberostar Selection Ensenachos).





El hotel y su ubicación clave ofrecen la posibilidad de disfrutar de infinidad de actividades y de descubrir Cuba. En el interior del hotel, además de la oferta culinaria, un Cigar Bar propio en el que disfrutar con el mejor vitolario de Habanos y una selección de rones y espirituosos; y alrededor, la práctica del buceo permite descubrir la biodiversidad de los fondos marinos. Todo ello, actividades no solo para disfrutar en vacaciones, también son ideales para ofrecer como parte del turismo de MICE, que el hotel complementa con una sala de conferencias totalmente equipada con capacidad para 30 personas.

Siguiendo con la estrategia de la compañía como referente de turismo responsable y como parte del movimiento Wave of Change para la preservación de mares y océanos, este nuevo hotel se inaugura libre de plástico de un solo uso en sus habitaciones y se compromete a eliminarlos por completo este año en todas sus áreas. Grupo Iberostar demuestra así que sigue avanzando sin descanso en los tres pilares de Wave of Change: eliminación de plásticos de un solo uso avanzando hacia una economía circular, fomento del consumo responsable de pescado y cuidado de la salud costera.

Líneas de actuación

Entorno seguro

Estándares de auténtico liderazgo para la protección de empleados, clientes, comunidades y ecosistema.

• Certificaciones externas como Earth Check o Cristal International Standards, entre otras, y la verificación de los protocolos por parte de SGS (líder mundial en inspección, verificación, análisis y certificación) refuerzan el compromiso de la compañía con los entornos sanos y seguros.

• Estricto cumplimiento de las recomendaciones de la OMS y de las normas locales.

• Accesos seguros con controles sanitarios a proveedores y empleados.

• Servicio médico centralizado 24/7 con ambulancia disponible y habitaciones de seguridad/aislamiento habilitadas en el propio hotel.

• Control de todos los bienes y productos que llegan a los hoteles, favoreciendo la procedencia local y sostenible.

• Alimentos de origen conocido, local y sostenible, con el enfoque único de nuestra filosofía Honest Food y con la seguridad de una trazabilidad controlada.

• Personal especializado, formado y equipado con medidas de higiene y protección.

Estándares de higiene

Reforzamos y demostramos nuestra preparación en materia de limpieza, higiene y desinfección, manteniendo todos los espacios del hotel libres de preocupaciones.

• Asesoramiento de expertos en virología para adaptar nuestros protocolos a la nueva situación, aumentando la frecuencia de desinfección de todos los espacios (antes y múltiples veces al día) y estableciendo un proceso de limpieza siempre activo.

• Nuevas medidas y protocolos de limpieza con productos certificados que aseguran la esterilización con mínimo impacto sobre el sistema de agua y de gestión de residuos en línea con nuestra agenda en materia circularidad.

• Protocolo específico de desinfección de habitaciones, limpieza de textiles en lavanderías y acceso de personal a la habitación.

• Buffet excelente y seguro, recurriendo al single touch, con presentación individual de la oferta gastronómica, y aprovechando el proceso para reducir el desperdicio de alimentos.

Espacio social

Potenciamos el uso de espacios abiertos y al aire libre, entendiéndolo como medida de seguridad, pero también como un verdadero lujo que vamos a disfrutar durante las vacaciones.

• Los grandes espacios naturales de los resorts acercan a la naturaleza y protegen a empleados y clientes. Se añade ahora señalización del flujo de personas.

• Ocupación de hoteles al 70% de su capacidad como máximo para reforzar la seguridad y otras medidas como, por ejemplo, distanciamiento entre hamacas y resto de mobiliario.

• Reducimos mesas en los restaurantes a la carta (previa reserva), aumentamos espacios en nuestros buffets aprovechando zonas al aire libre y creamos nuevas experiencias de comida en el exterior.

• Eco-2-Go Star Cafe: incremento del modo take-away con embalajes compostables o reutilizables para impulsar las políticas de circularidad.

• Servicio de habitaciones para disfrutar lo mejor de nuestra gastronomía en un entorno más íntimo.

• Entretenimiento. Experiencias, talleres, actividades y espectáculos de música en vivo al aire libre (o en interiores con límite de aforo).

• Actividades familiares en grupos más pequeños y con reserva previa.

Experiencia innovadora

Potenciamos la innovación al servicio de la información y la comunicación, para estar tan cerca como siempre sin necesidad de contacto.

• Pre-check-in digital y online check out: más seguro y recomendable, pero también más ágil y cómodo. Suspendemos temporalmente el servicio My Room Online.

• Reforzamos nuestra filosofía paperless: el uso del papel disminuye en restaurantes y habitaciones, con información disponible en medios digitales: App, Totems, QRCode.

• Touch-less experience con la App o mediante el E-concierge 24 horas: para acceder a todos los servicios con un click y reservar mesa, consultar el menú, o buscar actividades de ocio, entre otros.

• Star Camp: a través de la figura del “superhéroe médico”, explicaremos a los niños cómo tienen que jugar y relacionarse, con procedimientos adaptados a la nueva situación, juegos de distancia, etc.

¿Cómo puedes ayudar?

– Mantén la distancia social y sigue los flujos de paso indicados, respeta las limitaciones de aforo y los turnos de comida.

– Recuerda practicar una buena higiene de manos y respiratoria, cumple las normas de uso de mascarilla.

– Siempre que te sea posible, paga con tarjeta los servicios no incluidos, consulta las cartas a través de los códigos QR, una forma más segura y sostenible de disfrutar de nuestra gastronomía.

Acerca de Grupo Iberostar

Grupo Iberostar es una empresa multinacional española 100% familiar, dedicada al negocio turístico desde hace más de 60 años, y cuyo origen se remonta a 1877 en la industria del calzado. Iberostar Hotels & Resorts es su negocio principal, con más de 100 hoteles de 4 y 5 estrellas en 16 países, y un equipo global de más de 34.500 personas de 91 nacionalidades.

Como líder en calidad, Grupo Iberostar impulsa la diferenciación en la experiencia del cliente mediante la constante innovación en el producto y la apuesta digital. La empresa se ha posicionado como un referente internacional al promover un modelo de negocio turístico más responsable, centrado en el cuidado de las personas y el entorno, e implementando políticas de circularidad. La compañía trabaja con una Agenda 2030 propia, encaminada a eliminar residuos, neutralizar la emisión de carbono y mejorar la salud de los ecosistemas que rodean sus hoteles, entre otros objetivos. El movimiento Wave of Change refleja este compromiso de la compañía y el esfuerzo por compartirlo con toda la sociedad.

