Gobierno mexicano elimina a Interjet de su registro de operación

El Gobierno mexicano elimina a Interjet de su registro de operaciones; así se registra en el informe de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), donde Interjet no aparece como parte de las estadísticas mensuales de transporte de pasajeros en México.

La aerolínea ha tenido varios incumplimientos, entre ellos, el no realizar un vuelo comercial en enero de 2021, ya que operó por última vez el 10 de diciembre. Además, Interjet no tiene la información completa debido a que ABC Aerolíneas S.A. de C.V, no había trasmitido su reporte estadístico del último mes de 2021, así lo informó la SCT.

Con este reporte de la SCT , en México se contabilizan solo siete operadores aéreos domésticos: Aeromar, Grupo Aeroméxico, Magnicharters, Transportes Aéreos Regionales, Volaris y Viva Aerobus.

Como lo informó REPORTUR.mx, recientemente la Procuraduría Fiscal de la Federación ha presentado una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani, propietarios de Interjet, por impago de impuestos.

Concretamente, el Servicio de Administración Tributaria emitió opinión de delito por fraude fiscal por 66 millones de pesos correspondientes a Impuesto sobre la Renta del ejercicio 2018, recogió en su momento Elfinanciero.

La familia Alemán acumula varios impagos que superan los 4 mil 690 millones de pesos. Esta situación les ha llevado a ser embargados en varias ocasiones, afrontar sendas multas, cancelar vuelos por falta de combustible y una huelga de más de un mes por impago de sueldos a más de 4 mil trabajadores.

