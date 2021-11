GBM es premiada por su labor estratégica en la industria tecnológica

GBM, empresa líder en servicios de tecnología, continúa innovando no solo en diversas áreas tecnológicas como ciberseguridad, cloud y automatización, sino que realiza esfuerzos constantes para brindar una asesoría y acompañamiento a las empresas, guiándolas en las mejores soluciones de tecnología a las cuales pueden acceder, de una manera personalizada, según sus objetivos, necesidades, tamaño, industria, presupuesto y muchas otras variables más.

Es por esto que durante el mes de noviembre, la compañía Cisco, le otorgó a GBM los prestigiosos reconocimientos de “America’s Marketing Partner of the Year”, así como “Latam Marketing Partner of the Year” y “MCR Marketing Partner of the Year”, gracias a las estrategias ideadas para permitirle a las organizaciones continuar con sus labores desde donde quiera que estén en un contexto de pandemia y teletrabajo. La compañía GBM compitió frente a compañías de todo el continente americano, provenientes de países como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Argentina, entre otros.

“Es importante que las empresas como GBM y Cisco sigamos contribuyendo a brindar apoyo al resto de organizaciones. En este nuevo mundo que estamos viviendo de transformación, o como me gusta llamarle a mí, innovación digital, es primordial para las empresas. Todas tienen que estar en constante evolución, pero principalmente deben saber cómo atender a sus clientes, tanto internos como externos, de manera digital con soluciones de tecnología que sean sencillas de utilizar para todos”, comentó Gabriela Hidalgo, Gerente de Mercadeo de GBM.

Este reconocimiento premia la labor de marketing de GBM en la época de pandemia donde la empresa se enfocó junto con Cisco a apoyar a sus clientes y brindarles soluciones de colaboración que les permitiera trabajar desde cualquier lugar. Para ello, GBM aprovechó para promover las herramientas de Cisco Webex de una manera integral mediante webinars, demostraciones gratuitas, eventos virtuales denominados a los que denominó “Cloud Sessions”, donde de una forma entretenida con música en vivo se conversaba y exponían los beneficios de Cisco Webex.

Con estas iniciativas, se logró apoyar a diversas organizaciones para que pudieran continuar laborando durante esta época tan complicada y que lo hicieran de la mejor manera. La solución llega a ser integral, pues se toma en cuenta no solamente la herramienta de colaboración para conectarse y la seguridad empresarial, así como el servicio, el respaldo y la garantía de GBM y Cisco.

Además de estos reconocimiento en los que se destacó a GBM por su labor en marketing durante el 2020 y parte de este 2021 mediante sus campañas y el resultado obtenido gracias a estas, la empresa fue premiada como: “Central America Partner of the Year” por cuarto año consecutivo y “MCR Security Partner of the Year”. “La razón de ser de GBM es brindar nuestro conocimiento y nuestros servicios a todas las empresas que requieran soluciones tecnológicas; para ello, contamos con profesionales de gran calidad, con mucha y experiencia y certificados en distintas normas y herramientas de TI”, concluyó Hidalgo.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe