Fedefarma respalda la seguridad de las vacunas

El riesgo de efectos secundarios graves es de 0,00005 % por persona, según publicaciones científicas.

Si bien la pandemia desató muchos temores, el rechazo a la inmunización contra la COVID-19 podría convertirse en el peor enemigo de la salud pública.

Para la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma) la confianza en las vacunas contra el virus del SARS – CoV- 2 y su impacto en la disminución de los contagios es fundamental para frenar la pandemia.

“La industria farmacéutica cuenta con el respaldo de décadas de experiencia en la creación de vacunas, que cada año salvan millones de vidas en todo el mundo. Fue su arduo trabajo en conjunto con la comunidad científica, lo que permitió acelerar los procesos de creación de las vacunas contra la COVID-19 en menos de un año; además, las nuevas tecnologías tenían años de estarse desarrollando y sometiéndose a prueba, para ser empleadas ante una eventualidad como ésta”, explicó Victoria Brenes, Directora Ejecutiva de Fedefarma.

Fedefarma destaca que los avances en la tecnología y la incorporación de un mayor número de científicos en los procesos han permitido disponer hoy de vacunas contra la COVID-19. Debido a la emergencia de salud pública, algunas etapas se han llevado a cabo en paralelo, pero sin recortar las etapas necesarias de las evaluaciones de seguridad.

“Un punto importante que refuerza su seguridad es que los fabricantes han facilitado a las autoridades sanitarias el acceso a los resultados de los ensayos clínicos durante todas las fases de ejecución, de forma que la revisión ha sido rigurosa y en conjunto durante cada paso”, añadió Victoria Brenes, Directora Ejecutiva de Fedefarma.

Para Fedefarma es transcendental comprender que todo medicamento puede tener efectos secundarios leves, lo cual es muy diferente a la información imprecisa que circula debido a las fakes news.

Los efectos secundarios graves son extremadamente infrecuentes, con un riesgo por persona de 0,00005 %, un porcentaje mínimo en comparación con cifras que muestran que 1 de cada 5 personas podría estar en riesgo elevado de sufrir la COVID-19 y presentar complicaciones, según el estudio “Estimaciones mundiales, regionales y nacionales de la población con mayor riesgo de COVID-19 grave debido a condiciones de salud subyacentes en 2020” publicado por la revista científica The Lancet.

Proceso de aprobación de las vacunas

Antes de que se autorice el uso de una vacuna, el fabricante la prueba en ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son estudios de investigación diseñados para conocer cómo responde el organismo a las vacunas y a otros tratamientos.

La primera es la Fase 0 o preclínica, que incluye pruebas in vitro y en animales, donde se debe demostrar que es segura y que funciona en los organismos animales.

En la Fase I se administra la vacuna a grupos de alrededor de 100 personas sanas, para ver si resulta inocua. Durante la Fase II se aumenta el número de personas a unas 300 para las pruebas, y en la Fase III el fabricante de la vacuna la experimenta en ensayos de gran tamaño, con alrededor de 30 000 personas.

La muestra está representada por todas las razas, géneros y edades, así como por personas con otras enfermedades, incluidas aquellas que presentan un mayor riesgo de complicaciones derivadas de la COVID-19.

Fedefarma recuerda que las autoridades sanitarias independientes como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), evalúan los resultados de los ensayos clínicos antes de autorizar el uso de las vacunas.

“Cabe resaltar que someterse a la vacunación contra la COVID-19 no solo protege su salud, sino que reduce la posibilidad de transmisión a aquellos más vulnerables; por eso la vacuna resulta una pieza clave en la lucha por acabar con esta pandemia. No obstante, el objetivo no podrá lograrse hasta que un alto porcentaje de las personas alrededor del mundo se encuentren inmunizadas”, resaltó Victoria Brenes, Directora Ejecutiva de Fedefarma.

Estado de vacunas contra el virus del SARS – CoV- 2

4 vacunas aprobadas

16 en Fase I

21 en Fase III

179 en Fase Preclínica

Fuente. Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos