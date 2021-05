ennifer Lopez y Ben Affleck: los motivos por los cuales no quieren definir su relación

Jennifer Lopez y Ben Affleck: los motivos por los cuales no quieren definir su relación. Lejos de los rumores que apuntan a que podrían haber retomado su romance, parece que Jennifer Lopez y Ben Affleck no tienen apuro por definir su relación. Según ha contado una fuente cercana a la pareja a Us Weekly, se están dejando llevar y aún no tienen la intención de formalizar o hacer público su amor. “En este momento van con la corriente y hacen planes para reunirse con la mayor frecuencia posible, pero todavía hay algo que debatir antes de que se hagan públicos oficialmente”, ha revelado la fuente, que también ha contado que “fue idea de Ben ir a Montana, un lugar que ama absolutamente, y lo pasaron de maravilla allí, simplemente acurrucándose y estando juntos sin ninguna presión”. De acuerdo a la misma fuente, la cantante y el actor están viviendo el presente a la espera de cómo vaya. “Está muy claro que se han enamorado el uno del otro de una manera muy intensa, pero no quieren maldecir nada colocando etiquetas o sometiéndose a demasiada presión”. Asimismo, los niños podrían ser otra de las principales razones por las cuales Ben Affleck y JLo no han querido hacerlo oficial. “Cuando sea el momento adecuado y asumiendo que las cosas continúen evolucionando románticamente entre ellos, en un mes o dos, probablemente lo harán oficial en Instagram o darán un paso adelante cogiéndose de la mano en un restaurante en algún lugar”, añadió la fuente al citado medio. Por ahora, la pareja “le gusta mucho esta vibra discreta, romántica y sexy que tienen”, concluyó. Desde la escapada romántica en Montana, Estados Unidos, dispararon las alertas por una posible reconciliación tras 17 años de su separación. El hecho llegó a menos de un mes de su ruptura oficial con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez y que él terminara con Ana de Armas. A casi dos décadas de cancelar su boda a poco de ocurriera, los protagonistas de la película “Gigli” han vuelto a unir sus caminos.