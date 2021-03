Elton John arremete contra el Vaticano por no bendecir uniones de personas del mismo sexo. El extravagante y reconocido cantante Elton John acusó al Vaticano de «hipocresía». Sus comentarios se produjeron después de que el Vaticano publicara una nota aclaratoria para recordar que la Iglesia católica no puede dar su bendición a las uniones de personas del mismo sexo. La Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) señaló que los sacerdotes no pueden de ninguna manera llevar a cabo esta forma de bendición puesto que «Dios no puede bendecir el pecado». La declaración fue aprobada por el papa Francisco, quien en el pasado ha dado la impresión de no concordar con los sectores de línea dura de la Iglesia en la cuestión de la homosexualidad. Muchos miembros de la comunidad LGTB se sintieron indignados por esa postura, incluido Elton John. El cantante británico publicó el siguiente comentario en Twitter: Cómo puede el Vaticano negarse a bendecir los matrimonios homosexuales porque son ‘pecado’ y, sin embargo, obtener ganancias alegremente al invertir millones en Rocketman, una película que celebra mi hallazgo de la felicidad con mi matrimonio con David». Al final del tuit, el artista añadía un hashtag:» hipocresía». La película Rocketman es un filme biográfico musical sobre la vida de Elton John. Describe su ascenso al estrellato musical, a la vez que explora su sexualidad y sus relaciones con otros hombres. La cinta fue descrita como el primer gran proyecto cinematográfico en representar una escena de sexo gay masculino en pantalla. El tema en sí parece incongruente con la doctrina del Vaticano: ¿por qué una institución que considera el matrimonio homosexual un «pecado» podría estar dispuesta a invertir en una película de estas características?