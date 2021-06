El Chavo del 8 cumple 50 años de vida como el niño más popular de Latinoamérica. «El Chavo del 8», el niño más popular de Latinoamérica, cumplió este domingo 20 de junio sus primeros 50 años de vida. Su nacimiento se produjo en México producto de «un accidente» creativo de su padre ya fallecido, Roberto Gómez Bolaños (Chespirito). El personaje emblemático de humor de la televisión, que vive en un gran barril, nació en 1971 «de pura chepa» o casualidad, según contó al periódico El Heraldo de México el hijo de “Chespirito”, Roberto Gómez Fernández: «En esos años mi papá hacía Los Chifladitos con Rubén Aguirre y les iba muy bien, pero a Aguirre le ofrecieron conducir un programa de concursos en la competencia con un buen sueldo y mi padre no pudo más que desearle éxito». Chespirito buscó un proyecto nuevo y entre sus escritos estaba el de un señor globero al que se le acercaba un grupo de niños, pero él les tenía muy poca paciencia, reseña El Heraldo. «Lo metió mientras diseñaba otra cosa, pero vio que a la gente le gustó, fue moviendo los esquemas, hasta que los metió a una vecindad, pero aún si, no había personajes fijos, no se hizo un piloto, sólo se fue transformando hasta que fue un programa”, detalló Fernández. «El Chavo» es un niño huérfano que vive en un gran barril de madera y no sale de un problema con los habitantes de «La Vecindad», donde viven Don Ramón, Doña Clotilde, Doña Florinda, Quico y La Chilindrina.