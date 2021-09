Detienen por fraude al dueño de Interjet

El empresario Alejandro del Valle, socio mayoritario de Interjet, fue detenido como presunto responsable de fraude genérico, según un informe de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

En su cuenta de Twitter, la Fiscalía destacó que agentes de la Policía de Investigación cumplieron la orden de aprehensión en contra Del Valle en la alcaldía Miguel Hidalgo, justo en el Club de Industriales en la colonia Polanco, para después ser trasladado a la agencia 50, y más tarde puesto a disposición del juez que libró la orden de aprehensión en su contra.

El empresario fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en espera de la fecha de audiencia.

“De acuerdo con las indagatorias realizadas por personal de la Fiscalía de Investigación Especializada en Delitos Financieros de la Coordinación General de Investigación Estratégica, se logró establecer que el individuo posiblemente se localizaba en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, donde se desplegó vigilancia discreta y se logró su ubicación”, indicó la FGJCDMX.

La aerolínea tenía adeudos hasta diciembre del 2020 por 5 mil millones de pesos, que acumuló con el Gobierno federal, entre cuotas de seguridad social, impuestos, servicios aeroportuarios y combustible.

A la fecha, Interjet enfrenta una huelga por el impago de salarios de 5 mil trabajadores e impagos a proveedores. Cabe destacar que la empresa dejó de operar en diciembre del año pasado y a la fecha los directivos insisten que aún se encuentra en un proceso de restructuración financiera.

Ante la situación financiera que vivía la aerolínea, se anunció una capitalización impulsada por el ex banquero Carlos Cabal Peniche y el ahora detenido Del Valle por 150 millones de dólares.

Al final sólo Del Valle quedó en el negocio, al adquirir 90 por ciento de las acciones, mientras la familia Alemán, que hasta entonces controlaba la aerolínea, quedó con una participación mínima.

A la fecha también existe una orden de aprensión en contra de Miguel Alemán Magnani, ex presidente de la misma por presunta defraudación fiscal operada a través de la aerolínea, por 66 millones 285 mil pesos, derivada de una querella presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación en la que también se denunciaba a su padre, el ex presidente de Interjet, Miguel Alemán Velasco.

Pese a que algunos medios nacionales destacaran que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió ficha roja para buscar y detener al empresario en más de 190 países, por defraudación fiscal por más de 66 millones de pesos, como publicamos en REPORTUR.mx, a la fecha no hay ningún documento oficial que lo avale y dentro de las 7700 fichas rojas que existen en circulación no hay ninguna asociada al empresario (Abogado del dueño de Interjet: “Está en París y no se esconde”).

De acuerdo a Javier Mondragón, abogado de Alemán Magnani, éste salió del país desde el 6 de enero, en busca de inversionistas en Estados Unidos y posteriormente viajó a París, Francia, lugar donde ha permanecido, y donde de acuerdo a su abogado, está sin esconderse. (Dueño de Interjet está en Francia y el nuevo presidente es amenazado)

Fuente: Reportur.mx