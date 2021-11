Depilación láser: ¿Falso o Verdadero?

Un equipo de expertos aclara qué mitos sobre la depilación láser son ciertos y cuáles son falsos. Estas leyendas urbanas acaban creando dudas y generando miedos la mayoría de las veces infundados a las personas que están pensando en este servicio.

Fue en los años 90 cuando aparecieron los primeros sistemas de depilación láser, décadas después, esta técnica continúa revolucionando el mundo de la medicina estética convirtiéndose en uno de los procedimientos favorito para eliminar el vello tanto de hombres como de mujeres.

Durante todo este tiempo se ha hablado y escrito mucho acerca de la depilación láser, ante lo que han surgido leyendas urbanas que acaban generando dudas, incertidumbre, miedos… e impiden que muchas personas se decidan finalmente a optar por este tipo de técnica.

“La depilación láser es una de las técnicas de depilación más solicitadas, pero a su vez es una técnica en torno a la que se siguen teniendo ideas y creencias erróneas. Es fundamental contar con el personal cualificado y con una aparatología segura y efectiva para lograr los objetivos deseados; en nuestro caso, contamos con láser de diodo, que nos permite eliminar hasta el 90% del vello de las zonas tratadas”, indican algunos expertos.

Falso o Verdadero

Falso – La depilación láser no es eficaz en vello claro

Las personas que presentan un vello rubio o más claro presentan menos concentración de melanina, por lo que necesitan más sesiones para eliminar el pelo de manera permanente, pero no significa que no puedan someterse al procedimiento o que no vaya a funcionar.

En estos casos, es fundamental hacer una valoración previa que permita al especialista verificar si el pelo tiene la carga de melanina suficiente para ser tratado.

Verdadero – Hay que tener especial cuidado con el sol

Es conocido que tras una sesión de depilación láser la exposición de la piel al sol debe limitarse mucho, evitándose sobre todo la semana posterior. Pero no se tiene el mismo cuidado con la exposición previa; los expertos recomiendan no someterse a una exposición al sol la semana anterior.

De igual forma, es importante utilizar una crema solar con alta protección y evitar en todo momento los autobronceadores. La piel con un tratamiento así está más sensible que nunca y es más proclive a quemaduras importantes.

Falso – La depilación láser afecta a la lactancia materna

La relación entre la depilación láser y la lactancia es una preocupación muy frecuente entre las mujeres. Además, la idea de que este tipo de tratamientos puede llegar a afectar al bebé o a la madre, durante ese periodo, es uno más de los mitos que podemos escuchar en el día a día.

Verdadero – Antes de cada sesión se debe rasurar el vello

Únicamente se debe acudir al centro sin depilar, ni rasurar, en la sesión de prueba, en la cual el experto necesita poder verlo analizar sus características y poder llevar a cabo todo el tratamiento más óptimo.

A partir de ahí, siempre se debe acudir rasurado, evitando utilizar técnicas de tracción (pinzas, cera o maquinillas depilatorias), ya que arrancan el pelo de raíz y puede disminuir la efectividad del tratamiento en sí.

Falso – Las pieles bronceadas o morenas no pueden

Las características ideales para poder realizar un tratamiento de depilación láser, son las personas que tienen piel clara pero su vello es oscuro; esta es la opción ideal porque la piel tiene mucha menos melanina que el vello.

En el caso de las pieles más morenas se debe utilizar láseres de mayores longitudes de onda, como es el láser de diodo y quizás se necesiten algún número más de sesiones para lograr el objetivo marcado.

Verdadero – Algunas zonas no pueden depilarse mediante técnica láser

Es cierto que existen dos zonas que no pueden depilarse con láser, estas son las zonas de genitales masculinos y zonas con mucosas.

El resto de las zonas, pueden depilarse sin problema. Este tratamiento se puede aplicar en zonas tan delicadas como labio superior, mentón, orejas, mejillas… como en otras más comunes como las axilas, el tórax, la espalda, las ingles, las piernas o la línea del alba.

Fuente. vidasana.sv