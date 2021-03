Demi Lovato habló de su sobredosis: “Tuve que morir para despertar”. Demi Lovato está por estrenar una nueva serie documental llamada “Dancing With the Devil”, en el cual hablará de la sobredosis que sufrió en 2018. No obstante, la cantante adelantó cómo se siente al respecto de ese suceso. Dentro de extractos grabados para una entrevista con “Sunday Morning” la intérprete compartió que los médicos le dijeron lo suertuda que fue al haber sido encontrada con vida. “Los médicos me dijeron que tenía de cinco a 10 minutos de vida. Si nadie me hubiera encontrado, entonces no estaría aquí”, aseveró Lovato. Tracy Smith, la entrevistadora, comentó que hace casi cinco años ambas tuvieron una conversación en la que hablaron de la sobriedad de Lovato y de su camino a la recuperación. Momentos después, la comunicadora le preguntó qué era lo que había pasado. “Probablemente tenía 24 años cuando hicimos la entrevista. Me estoy recuperando de un montón de cosas y he estado sobria durante muchos años, pero todavía me siento miserable. Por primera vez en mi vida, esencialmente tuve que morir para despertar”, declaró. En el tema de la supervivencia, la también actriz expresó que se siente “agradecida de poder estar sentada aquí hoy”.