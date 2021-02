Crece el apoyo a la investigación sobre disturbios en el Capitolio tras la absolución de Trump

Un día después de que el expresidente Donald Trump ganara su segundo juicio político en el Senado, parecía estar creciendo el apoyo bipartidista para una comisión independiente al estilo del 11 de septiembre en la letal insurrección que tuvo lugar en el Capitolio de Estados Unidos.

Las investigaciones sobre los disturbios ya estaban planeadas, con audiencias del Senado programadas para finales de este mes en el Comité de Reglas del Senado.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, solicitó al teniente general retirado del ejército Russel Honoré que lidere una revisión inmediata del proceso de seguridad del Capitolio.

Los legisladores de ambos partidos, hablando en los programas de noticias del domingo, señalaron que era probable que se hicieran aún más consultas. El veredicto del Senado el sábado, con una mayoría de 57-43 a 10 votos de los dos tercios necesarios para condenar a Trump, difícilmente puso fin al debate sobre la culpabilidad del expresidente por el asalto del 6 de enero.

“Debería haber una investigación completa sobre lo que sucedió”, dijo el senador de Luisiana Bill Cassidy, uno de los siete republicanos que votaron para condenar a Trump. “Lo que se sabía, quién lo sabía y cuándo lo supieron, todo eso, porque eso sienta las bases para que esto nunca vuelva a suceder”.

Cassidy dijo que estaba “intentando responsabilizar al presidente Trump” y agregó que a medida que los estadounidenses escuchen todos los hechos, “más personas se mudarán a donde yo estaba”. Fue censurado por el partido de su estado después de la votación.

Una comisión independiente similar a la que investigó los ataques del 11 de septiembre probablemente requeriría la creación de una legislación. Eso elevaría la investigación un paso más alto, ofreciendo una contabilidad de eventos definitiva respaldada por el gobierno.

Pelosi ha expresado su apoyo a dicha comisión al tiempo que enfatiza que los miembros que se sientan en ella serían clave. Aún así, tal panel plantearía riesgos de agudizar las divisiones partidistas o eclipsar la agenda legislativa del presidente Joe Biden.

“Aún hay más evidencia de que el pueblo estadounidense necesita y merece escuchar y una comisión del 11 de septiembre es una manera de asegurarnos de que el Capitolio esté asegurado en el futuro”, dijo el senador Chris Coons, demócrata por Delaware, aliado de Biden. “Y que dejamos al descubierto el registro de cuán responsable y cuán abyectamente violatorio de su juramento constitucional fue realmente el presidente Trump”.

Los fiscales de la Cámara de Representantes que abogaron por la condena de Trump por incitar a los disturbios dijeron el domingo que habían probado su caso. También criticaron al líder republicano del Senado, Mitch McConnell, ya otros que, según dijeron, estaban “tratando de hacer las dos cosas” para encontrar al ex presidente no culpable pero criticarlo al mismo tiempo.

Un aliado cercano de Trump, el senador Lindsey Graham, RS.C., votó a favor de la absolución, pero reconoció que Trump tenía cierta culpabilidad por el asedio al Capitolio que mató a cinco personas, incluido un oficial de policía, e interrumpió la certificación de los legisladores de la Casa Blanca de Biden. victoria. Graham dijo que esperaba hacer campaña con Trump en las elecciones de 2022, cuando los republicanos esperan recuperar la mayoría en el Congreso.

“Su comportamiento después de las elecciones fue exagerado”, dijo Graham. “Necesitamos una comisión del 11 de septiembre para averiguar qué sucedió y asegurarse de que nunca vuelva a suceder”.

El Senado absolvió a Trump de un cargo de “incitación a la insurrección” después de que los fiscales de la Cámara presentaran un caso de que era un “incitador en jefe” que desató una mafia al avivar una campaña de meses de difundir teorías de conspiración desacreditadas y retórica falsa violenta que el la elección le fue robada.

Los abogados de Trump respondieron que las palabras de Trump no tenían la intención de incitar a la violencia y que el juicio político no era más que una “caza de brujas” diseñada para evitar que volviera a ocupar el cargo.

El recuento de condenas fue el más bipartidista en la historia de Estados Unidos, pero dejó a Trump para declarar la victoria y señalar un renacimiento político mientras un Partido Republicano amargamente dividido discutía sobre su dirección y su lugar en el partido.

Los republicanos que se unieron a Cassidy en la votación para condenar fueron los senadores Richard Burr de Carolina del Norte, Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska, Mitt Romney de Utah, Ben Sasse de Nebraska y Pat Toomey de Pennsylvania.

“Es frustrante, pero los fundadores sabían lo que estaban haciendo y por eso vivimos con el sistema que tenemos”, dijo la demócrata Del. Stacey Plaskett, una fiscal de la Cámara que representa a las Islas Vírgenes, sobre el veredicto, y lo describió como “desgarrador. ” Ella agregó: “Pero escuche, no necesitábamos más testigos. Necesitábamos más senadores con espinas ”.

McConnell dijo a los senadores republicanos poco antes de la votación que votaría para absolver a Trump. En un discurso abrasador después de la votación, el republicano de Kentucky dijo que el presidente era “práctica y moralmente responsable de provocar los eventos de ese día”, pero que el Senado tenía las manos atadas para hacer algo al respecto porque Trump estaba fuera de la oficina. El Senado, en una votación anterior, había considerado constitucional el juicio.

“Fue poderoso escuchar los 57 culpables y luego fue desconcertante escuchar y ver a Mitch McConnell ponerse de pie y decir ‘no culpable’ y luego, minutos después, ponerse de pie nuevamente y decir que él era culpable de todo”, dijo la representante Madeleine Dean, D-Pa. “La historia recordará esa declaración de hablar con los dos lados de la boca”, dijo.

Dean también respaldó la idea de una comisión de investigación imparcial “no guiada por la política sino llena de personas que resistirían el coraje de su convicción”.

El principal gerente de juicio político de la Cámara, el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland, calificó el juicio como un “éxito dramático en términos históricos” al ganar un apoyo sin precedentes de los senadores republicanos. Dijo que el veredicto no coincidía con la realidad de la fuerza de la evidencia.

“Lo procesamos con éxito y lo condenamos en el tribunal de opinión pública y en el tribunal de historia”, dijo. Señalando a McConnell y a otros senadores republicanos que critican a Trump pero que votaron a favor de la absolución, Raskin dijo: “Están tratando de hacerlo en ambos sentidos”.

Raskin y Plaskett defendieron la reversión de último minuto del equipo de la Casa para no llamar a un testigo, el representante Jaime Herrera Beutler, republicano por Wash. Reconocieron que eran conscientes de que podrían perder algunos votos republicanos por ser condenados si prolongaban el juicio por mucho más tiempo.

La declaración de Beutler el viernes por la noche de que Trump rechazó una petición del líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para suspender a los alborotadores finalmente se ingresó en el registro del juicio.

“Creo que lo que hicimos fue, obtuvimos lo que queríamos, que fue su declaración, que fue lo que dijo, y lo pusimos en el registro”, dijo Plaskett.

Cassidy y Dean hablaron en “This Week” de ABC, Graham apareció en “Fox News Sunday”, Raskin en “Meet the Press” de NBC y Plaskett apareció en “State of the Union” de CNN.

Fuente: AP.