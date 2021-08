Condena Cuba mentiras de EEUU e injerencia en asuntos internos

Cuba. La funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores Johana Tablada condenó este lunes las mentiras generadas desde Estados Unidos sobre Cuba y ratificó que los problemas del país deben ser resueltos sin injerencia o presiones.

En su cuenta oficial en Twitter, la subdirectora general para Estados Unidos en la cancillería cubana denunció que funcionarios norteamericanos crearon calumnias ‘para justificar el abuso y el crimen de lesa humanidad que contra nuestro pueblo cometen al endurecer el cerco económico y la desinformación en medio de una pandemia’.

‘En Cuba no hay internet, los militares roban la remesas, la salud pública no funciona, no hay vacunas, es un Estado fallido y otras barbaridades repiten sin sonrojo’, escribió.

En este sentido, Tablada aseguró que se hablará de las mentiras del actual presidente estadounidense, Joe Biden, igual que de las ‘medidas inhumanas’ de su antecesor, Donald Trump (2017-2021).

Según la diplomática, los problemas reales de la nación caribeña ‘no les alcanzan ni un poquito para complacer intereses electorales y no justifican lo que Estados Unidos hace a Cuba con total insensibilidad y descaro’.

De igual forma, señaló que con su accionar los funcionarios ignoran el reclamo universal de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace casi seis décadas, así como de Let Cuba Live (Dejemos a Cuba Vivir).

Además, apuntó que en la isla hay dificultades, ‘de nuestra responsabilidad o provocados por atropello desmedido’ de Washington, pero ‘son problemas que podemos resolver sin injerencia, ni presiones ni operaciones de cambio de régimen como la que se emprende a la vista de todos contra nuestro pueblo’, enfatizó.

De acuerdo con autoridades cubanas, el territorio insular está bajo una guerra simultánea: mediática, simbólica, económica, política, conectado todo por la revolución tecnológica, que exacerba la violencia en espacios digitales y difunde a escala global noticias falsas para tergiversar la realidad y estimular la desestabilización.

Recientemente el canciller Bruno Rodríguez acusó al Gobierno norteamericano de estar implicado directamente en los disturbios ocurridos en el país el pasado 11 de julio.

La Habana también condenó la persistencia del bloqueo, que fue recrudecido con 243 medidas adoptadas durante la administración de Trump (55 de estas en medio de la pandemia de Covid-19), las cuales permanecen vigentes.

En estos días más de 400 artistas, políticos, intelectuales y activistas del mundo enviaron una carta a Biden para pedir el fin del cerco y las disposiciones coercitivas unilaterales contra Cuba.

Fuente: PL.