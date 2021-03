Con ocasión de la en la ITB Berlin Now la OMT insta a un futuro más equitativo y sostenible para el turismo

La Organización Mundial del Turismo (OMT) vuelve a la ITB de Berlín para dirigir las conversaciones en torno a los desafíos que enfrenta el sector en la actualidad y las oportunidades que se deben aprovechar de cara al futuro.

En momentos en que el organismo especializado de las Naciones Unidas lidera el reinicio del turismo mundial tras la crisis sin precedentes suscitada por la pandemia de la COVID‑19, tres eventos virtuales organizados en el marco de esta feria de suma transcendencia han brindado un foro en el que se han podido expresar voces de todo el sector. En un contexto de incertidumbre constante, la OMT presentó un panorama positivo para el turismo, con particular hincapié en su capacidad histórica de liderazgo en primera línea y de adaptación frente a los nuevos desafíos.

Menos residuos, más oportunidades

El día de la inauguración de la ITB Berlin Now, la OMT se aseguró de que la sostenibilidad ocupara un lugar destacado en la agenda, conforme con su vocación de encabezar los esfuerzos desplegados para que el sector asuma sus responsabilidades con el planeta y con las personas. La OMT, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Fundación Ellen MacArthur organizaron conjuntamente el evento titulado «Eliminar. Innovar. Circular: Estrategia de la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos» (Eliminate. Innovate. Circulate: Strategies from the Global Tourism Plastics Initiative), en el que se presentó información esencial sobre los sectores público y privado. Este evento permitió demostrar hasta qué punto el abordar las causas de la contaminación por plásticos dentro del turismo puede respaldar la recuperación sostenible del sector tras la pandemia, y señalar tanto los avances logrados como los escollos que aún quedan por superar.

Además de su compromiso con una mayor sostenibilidad, la OMT tiene otra prioridad esencial: su compromiso con la igualdad de género. En el segundo día de la ITB Berlín, y en el contexto del Mes de la Historia de la Mujer, la OMT organizó una mesa redonda especial sobre «cambio de baza» y mujeres emprendedoras en el turismo («Gamechangers» and female entrepreneurs within tourism). El evento contó con presentaciones de las cinco mujeres ganadoras de la Competición global de start ups por los ODS, organizada por la OMT, que describieron la contribución potencial de sus empresas a la hora de abordar cuestiones vitales como la igualdad de género, la mitigación de la pobreza y las oportunidades de trabajo decente para todos.

Comunicaciones para la recuperación del turismo

En la ITB de Berlín, la OMT se centró también en la reanudación del turismo y congregó a los representantes de los medios de comunicación más destacados para estudiar la pertinencia de una nueva narrativa adaptada al replanteamiento y reinicio del turismo, con la sostenibilidad como objetivo rector. El evento sobre comunicaciones para la recuperación («Communications for Recovery») contó con la participación de expertos de Google Arts & Culture, la BBC, Euronews y Voyages Afrique, y de asistentes de alto nivel del sector privado de Expedia y Stark Communications. El grupo reconoció que la pandemia ha cambiado la forma en que los medios de comunicación presentan el turismo y promueven los destinos, y los miembros expresaron de pleno acuerdo su visión optimista de un turismo que, además de reanudar su crecimiento, fomentará que tanto los turistas como las partes interesadas de todo el sector muestren un mayor interés por los efectos del turismo en las comunidades, las personas y el planeta.

Además de organizar eventos, la OMT también contribuyó con la participación de sus expertos a un debate sobre el turismo en aras del desarrollo sostenible. El evento fue organizado por el Ministerio Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y la Corporación Alemana para el Desarrollo Internacional (GIZ).

Fuente: OMT.