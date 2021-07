Compra de Air Europa: Iberia pide más tiempo a Bruselas

Iberia ha solicitado a la Comisión Europea más tiempo para aportar toda la documentación precisa para la compra de Air Europa.

Iberia se ha acogido a la posibilidad de alargar en 20 días naturales el calendario para hacer entrega de toda la documentación que la Comisión Europea ha solicitado para decidir si autoriza, y con qué condiciones, o no, la compra de Air Europa. Esto supone que la decisión de la Comisión deberá producirse no más tarde del 25 de noviembre de este año, siempre y cuando alguna otra aerolínea que considere que la compra puede perjudicarla no pida también más tiempo para presentar sus alegaciones a la operación.

Iberia comunicó esta decisión el pasado lunes 19 y confía en que ello no evite que la operación se cierre antes del final de 2021.

Desde la Comisión Europea se anunció ya hace unos meses que veían problemas en unas 70 rutas de ambas aerolíneas tanto nacionales, como de medio y largo radio. Ante ello, Iberia señaló que iría respondiendo a la Comisión ruta por ruta. Esta decisión parece ser el motivo por el que la aerolínea ha solicitado más tiempo. Aunque sigue sin desvelar detalles de sus acuerdos con Volotea y World2Fly para ceder a estas dos aerolíneas españolas rutas.

Problemas para Air Europa por el descenso de los ingresos.

Problemas para Air Europa por el descenso de los ingresos.

Mientras, en Air Europa los pilotos han rechazado la oferta de la nueva dirección, encabezada por Valentín Lago, de rebajarse el sueldo en un 6 por ciento ante el sueldo y bonus de Lago, nombrado consejero delegado a propuesta de SEPI tras el rescate de la aerolínea, y que al poco de tomar posesión del cargo, garantizo a los sindicatos de la compañía que no habría más recortes salariales.

Además de la reducción salarial, se pedía a los empleados reducciones en los gastos de manutención, en uniformes, y el uso de hoteles de menor categoría por parte de las tripulaciones. Aunque el tráfico aéreo se va recuperando, o hace lentamente, y Air Europa está ingresando poco más de la mitad que ingresaba antes de la pandemia.

Según la dirección de Air Europa, estas nuevas concesiones eran imprescindibles para la supervivencia de la aerolínea hasta que se autorice la compra por parte de Iberia.

Fuente: FlyNews.