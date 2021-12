Children Believe crea oportunidades económicas igualitarias para la juventud

Nicaragua. Children Believe, como parte de su compromiso de contribuir al desarrollo de oportunidades económicas para la juventud en Nicaragua, en el marco de su Centro de Excelencia (COE), ha contribuido con la formación de más de 3 mil hombres y mujeres jóvenes en diferentes habilidades para que se inserten en el mercado laboral o puedan emprender con éxito sus ideas de negocios.

“Para Children Believe la educación dentro y fuera de las aulas es un pilar importante en nuestros programas y por eso hemos desarrollado iniciativas no solo a nivel de país sino a nivel regional en donde estamos trabajando juntos para cerrar las brechas que limitan a los jóvenes, especialmente a las mujeres, para tener acceso a empleos”, declaró María Isabel López, Directora País Children Believe.

El COE es una iniciativa impulsada por Children Believe que se enfoca en la educación como un motor central para el desarrollo de oportunidades económicas en alianza con el sector público y privado.

López, refirió que adicional a los 3 mil jóvenes actualmente “1,400 ya están listos para iniciar pasantías”, con una de las empresas aliadas como Gildan.

Children Believe, a través del COE pretende unirse a todos los esfuerzos que estén sucediendo en Nicaragua para hacer posible que los jóvenes puedan desarrollar su máximo potencial y alcancen sus sueños, por ello firmó alianzas con empresas como Gildan y Nestlé con quienes comparten una visión conjunta por el bienestar de la juventud.

En el marco del COE, Children Believe organizó un panel virtual en el que representantes de empresas aliadas como Gildan y Nestlé pudieron compartir sobre iniciativas que están ejecutando para impulsar el desarrollo de la juventud, ante el reto que representa obtener el primer empleo.

Durante el encuentro, Gabriela Muñoz, Gerente regional de desarrollo organizacional y compensación de Gildan comentó que cuentan con el programa “Escribiendo tu futuro”, el cual ejecutan con universidades para contribuir en la formación profesional, y además cuentan con iniciativas para dar empleo a jóvenes con discapacidad.

Por su parte Alejandro Moya Fonnegra, Gerente de País de Nestlé, expresó que la iniciativa “Alianza por los jóvenes”, tiene como enfoque facilitar a más de 30 millones de jóvenes oportunidades en empleabilidad y emprendimiento.

Children Believe, con su modelo para la promoción de la empleabilidad juvenil y el emprendimiento comprende la formación profesional, la creación de habilidades para la vida, las pasantías, mentorías y la capacitación empresarial, por lo que seguirá promoviendo espacios de intercambio de experiencia como los programas que impulsan Gildan y Nestlé.

“Continuaremos creando vínculos entre empleadores y jóvenes para ser ese puente que promueva la inclusión, igualdad e innovación, esperamos que más aliados se sumen en este viaje y beneficiar a más jóvenes”, agregó la representante de Children Believe.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe