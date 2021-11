CDMX recibe Récord Guiness por ser la ciudad con mayor conectividad de WiFi

México. La Ciudad de México fue reconocida por los premios Guinness como la metrópoli más conectada del mundo, al contar con 21 mil 500 puntos de conexión Wi-Fi gratuitos ubicados en diferentes espacios y colonias de las 16 alcaldías.

El día de hoy es un gran día para la Ciudad de México, todos debemos sentirnos orgullosos, orgullosas de ser habitantes de esta gran ciudad, por muy diversas razones y, en particular hoy, porque somos la ciudad reconocida, por el Guinness World Records, que más puntos de WiFi gratuitos tiene, en cualquier ciudad del mundo. Así que, somos la ciudad con mayor número de puntos de internet gratuito; se dice en muy pocas palabras, pero ha sido un gran esfuerzo y, además, tiene grandes beneficios para los habitantes de la ciudad” destacó la jefa de Gobierno de la CDMX.

Sheinbaum Pardo anunció que para el próximo año se dotará de wifi gratuito a escuelas públicas de educación básica, media superior y superior, además de que se llevarán puntos de conexión a las mil 800 unidades habitacionales de toda la capital.

Vamos por las escuelas públicas de la Ciudad de México, vamos por las Preparatorias del Instituto de Educación Media Superior y por las universidades de la ciudad; de tal manera que ponemos y brindamos los recursos del pueblo de México, porque no son recursos del gobierno, son recursos de los impuestos del pueblo de México, al servicio de la ciudadanía. Siempre, siempre, Sin Corrupción Alcanza para Más; así que, la Ciudad Innovadora y de Derechos se hace presente el día de hoy con este reconocimiento que se hace a la Ciudad de México”.

Por su parte José Merino director general de la Agencia Digital de Innovación Pública, el internet público es un derecho y habilitador de derechos, de ahí que se trabaje en beneficio de la ciudadanía.

Señaló que está acción no le ha costado ni un peso al gobierno capitalino ya que la conectividad se ha logrado gracias al trabajo conjunto entre Telmex y la administración capitalina.

Cada poste –como el que tenemos aquí– tiene 100 megas de capacidad, con una garantía de navegación para cada persona de, al menos, tres megas, y esto basta y sobra, pues para hacer todo lo que uno hace en internet; no tiene formularios de llenado, no capturamos ningún dato personal, no tiene restricciones de tiempo ni de contenido, y eso, pues lo hace el internet, no solo el más extensivo en el mundo, también el más abierto y libre”, detalló José Merino, director general ADIP.

En el evento en el que estuvieron presentes el titular del C5 de la Ciudad de México, Juan Manuel García Ortegón; el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva; el adjudicador oficial de Guinness World Records para México y Latinoamérica, Carlos Tapia; el director Comercial de Mercado Masivo de TELMEX Rodolfo Alberto Sánchez; y el director de Ventas Grupo Carso en HPE Aruba, Juan Carlos Hernández, se informó que la meta para este sexenio es la de tener 30 mil los puntos de conexión que se tendrán en esta urbe.

