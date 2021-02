Carlos Alvarado mantiene ruta de negociación con el FMI

Costa Rica. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, rechazó la posibilidad de paralizar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), solicitada por sindicatos y de la la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep).

«Algunas organizaciones plantean que paralicemos toda la agenda del FMI por un mes, ¡toda!. Si hacemos eso perdemos la ventana de la aprobación del acuerdo, es decir, no hay acuerdo. Acto seguido, hay crisis ¿Se puede hacer eso? ¿Pueden esperar las cosas que son para proteger el país? No», resaltó el mandatario.

Para Alvarado, el préstamo por $1.750 millones no puede esperar porque «sería irresponsable para con el país», aunque resaltó que está dispuesto a conversar con los sectores que exigen dicha pausa.

“¿Eso significa que no se habla, no se dialoga? No. Se habla y dialoga, pero no a costas de algo que pone en riesgo a Costa Rica. No a costas de que usen la mentira como herramienta, diciendo que vamos a cerrar instituciones y privatizarlas, que vamos a privatizar el agua y otras cosas”, reclamó.

“La gente tiene que decidir de qué lado está: si está del lado de la mentira o de la verdad. Si está del lado de la legalidad o de la ilegalidad”, cuestionó Alvarado Quesada.

Para Alvarado, “estamos entre los que usan eso para proteger a grupos específicos que, perdón, no, no son los pobres. No son los pobres a los que están protegiendo. Están protegiendo a quienes tienen recursos, a quienes tienen intereses corporativos. A esos son los que están protegiendo”.

“Y que no son capaces, siendo los que tienen más, de ponerse la mano en el corazón, ver que estamos en una crisis y saber que hay que aportar”, indicó el mandatario.

Alvarado también insistió en que el acuerdo no incluye el cierre o venta de instituciones como el Instituto Nacional de Seguros (INS) o el Consejo Nacional de la Producción (CNP).

“Ni el ICE ni los bancos porque esas instituciones están en función del Estado social de derecho”, sostiene.

En enero el Gobierno de Costa Rica logró un acuerdo con una misión técnica del FMI para disminuir la deuda pública que al año anterior alcanzó 68% del producto interno bruto (PIB) y el déficit fiscal que, en el 2020, subió a un histórico 8,2% de la producción.

Fuente: El País.cr