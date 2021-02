Bruce Springsteen fue arrestado por conducir ebrio y deberá presentarse ante un juez. El músico Bruce Springsteen se enfrenta a problemas legales después de que lo arrestaran por conducir ebrio en su estado natal de Nueva Jersey a fines del año pasado. Los funcionarios del Servicio de Parques Nacionales (NPS) confirmaron al tabloide Daily Mail que el cantante de “Thunder Road”, de 71 años, fue arrestado en el Área de Recreación Nacional Gateway en Sandy Hook, Nueva Jersey, el 14 de noviembre de 2020. Springsteen fue acusado de conducir en estado de ebriedad, manejo imprudente y consumo de alcohol en un área cerrada. El artista estadounidense debe comparecer ante el tribunal en las próximas semanas, pero no se ha revelado una fecha específica. El publicista de Springsteen no respondió a la prensa, de acuerdo al sitio TMZ. La noticia de su arresto se conoce luego de que el músico protagonizara un anuncio del Super Bowl para Jeep, que se transmitió el domingo. El video de dos minutos mostraba a Springsteen conduciendo por Lebanon, Kansas, y predicando un llamado de unidad. El manager de Springsteen, Jon Landau, reveló más tarde que la decisión de protagonizar el comercial fue “espontánea”. En declaraciones a la revista Rolling Stone, Landau dijo que el guion fue “revisado por Springsteen”, y agregó que también participó en la edición. A principios de este mes, Springsteen también actuó en la toma de posesión de Joe Biden con una interpretación de “Land of Hope and Dreams” en el Lincoln Memorial. Springsteen inauguró el evento Celebrating America de la noche, que fue presentado por Tom Hanks.