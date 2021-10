Britney Spears celebró que su padre ya no es su tutor con atrevidas fotografías en Instagram. El padre de Britney Spears fue removido de su la tutela con la cual controlaba a su hija desde hace 13 años y la cantante no tardó en celebrar esta resolución, pues a través de sus redes sociales compartió una serie de fotos en las que posa desnuda o semidesnuda. Jamie Spears ayer fue removido como tutor de Britney, responsabilidad que mantenía desde hace más de una década y ahora su tutela estará en las manos de un tutor provisional hasta el 31 de diciembre de este año, pero al ser un gran paso en su libertad, la llamada Princesa del Pop decidió festejar con sus fans en su cuenta de Instagram. Este jueves, con 10 fotografías en las que presumió estar en la playa o en una habitación de hotel. La cantante volvió a posar sin ropa o con sólo la parte inferior de su bikini para sus seguidores y escribió en la descripción: “Jugar en el Pacífico nunca lastimó a nadie”. Y es que no es la primera vez que Britney se muestra sin ropa que cubra su torso, pero esta vez lo hizo completamente desnuda y sin cubrir ninguna parte de su cuerpo, mas que lo necesario y con emojis para que Instagram no censurara las imágenes.