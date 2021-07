Bad Bunny revela que no sabe cuánto dinero gana: “No estoy pendiente de los números”. Actualmente Bad Bunny es uno, sino el más influyente, artista latino de la música urbana. Hasta a finales del 2020 se especulaba que su fortuna era de unos 16 millones dólares, pero el propio cantante ha revelado que sus finanzas no le preocupan y no sabe cuánto dinero gana. Desde que empezó en el mundo de la música nunca le ha interesado el estado de sus finanzas, según confesó en una reciente entrevista. Ni siquiera está al corriente de las ganancias que le reportará su labor como compositor y productor del nuevo disco de Tommy Torres, “El Playlist de Anoche”. “La verdad es que hice este disco y ni siquiera pregunté cuánto me iban a pagar”, dijo para la revista Billboard. “Así es como funciono. No estoy pendiente de los números o de cuánto dinero estoy ganando. Hice este último disco porque quería y porque me hizo sentir realizado”, añadió. Por su parte, el portal de finanzas Emprende FX asegura que el cantante cobra unos $100.000 por concierto y que sus ganancias por giras ascienden a $1.1 millones. No solo es un midas en el mundo de la música obteniendo primeros números en Spotify y Billboard, sino que en la industria de la moda ha colaborado con diversas marcas de ropa para crear tenis, prendas y sandalias. Su última incursión en el mundo de la moda fue con la colección de zuecos para la marca Crocs, las cuales se agotaron en cuestión de minutos. A inicios de año colaboró con Adidas para lanzar unas de las zapatillas más cotizadas dentro del mercado, los Forum Bucket Low.