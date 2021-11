Aumentarían precios ante medidas de Profeco: Volaris

Volaris advirtió que dejar de cobrar el equipaje de mano como lo planea la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) provocaría un aumento de precios de los boletos.

Enrique Beltranena, director general de la aerolínea dijo que el incremento de las tarifas dependerá del mismo proceso, aunque afirmó que no es algo que quiera la Procuraduría.

“Vamos a llegar a un punto, a un acuerdo para trabajar juntos. Pero vamos a seguir ofreciendo al consumidor lo que necesita, el interés de ellos es ese y el de nosotros también”, comentó en el marco de la edición 45 del Tianguis Turístico que se lleva a cabo en Mérida, Yucatán.

El pasado 8 de noviembre, Profeco exhortó a Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris, terminar con el cobro indebido que hacen en su tarifa por equipaje de mano, y evitar con ello acciones legales en su contra, y es que el organismo afirmó que lo anterior constituye una práctica que lesiona los intereses y derechos de los consumidores. A la compañía se le negó una prórroga sobre que le permitiera evitar cumplir con las acciones solicitadas por la Profeco, aunque esperan una decisión final para el próximo 29 de noviembre.

De acuerdo con Volaris su tarifa que incluye, sin cargo adicional alguno, 2 equipajes de mano que no superen 10 kilogramos en conjunto y 1 equipaje documentado de hasta 25 kilogramos de las medidas y dimensiones establecidas en la Ley de Aviación Civil. También ofrece las opciones de tarifas que permiten bajar sustancialmente los precios de los boletos para todos aquellos pasajeros que no necesitan el equipaje de mano y valoran la posibilidad de ahorrar en sus traslados.

“Todas nuestras tarifas están debidamente registradas para su comercialización ante la Agencia Federal de Aviación Civil, por lo que, contrario a la interpretación de la Profeco, Volaris no incumple de ninguna forma con lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Aviación Civil”, sostiene.

Reactivación postcovid

Enrique Beltranena destacó que Volaris terminará este 2021 con un crecimiento de más del 125% frente a 2020, mientras que esperan un alza del 25% para el próximo año contra 2019, esto generado a través de su modelo de bajo costo.

Aunque, mencionó que el desarrollo hacia Estados Unidos “ha sido un reto importante” debido a la baja de categoría en seguridad aérea lo que mantiene con freno la expansión hacia dicho país.

“El mensaje con algunos gobernadores y secretarios de turismo con quienes nos reunimos es necesitamos capacidad hacia Estados Unidos, pero por supuesto que sí la necesitamos como hacia Canadá, Sudamérica, hacia todos lados. El tema de categoría es una asignatura pendiente y que lo tenemos que resolver conjuntamente la industria y gobierno”, dijo.

De igual manera, expuso que en términos de flota cerrarán con 102 aviones, en tanto para 2022 será con 120 aeronaves, crecimiento que abonará a la conectividad del país, en donde el 41% de la aerolínea no tiene competencia.

“La competencia no son las aerolíneas sino los autobuses y este año logramos a través del precio más bajo, costo más bajo y no puedo competir con precios altos, no puedo competir por la maleta, eso es Volaris”, afirmó.

Adelantó que en Yucatán abrirán un centro de mantenimiento y capacitación, darán becas a pilotos, así como otros desarrollos en los estados donde tienen operaciones, pero también se enfocarán a la apertura de nuevas rutas, al fortalecimiento de frecuencias.

Fuente. a21.com.mx