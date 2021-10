Arjona graba un disco “que tiene todo lo que no está de moda”. En su nueva producción musical, titulada “Negro”, Ricardo Arjona se reinventa en un sonido de los años 60 recuperando la esencia de la música como principal protagonista y, en sus propias palabras, “haciendo un disco que tiene todo lo que no está de moda”. Del nuevo álbum, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona publicó el primer sencillo: “Yo me vi (Autorretrato)” y al que van a seguir uno por semana cada viernes hasta completar la lista del disco completo. “Negro” está unido en la carrera del cantautor a “Blanco”, que fue grabado también en los emblemáticos estudios de Abbey Road en Londres, y a “Hecho a la Antigua” que con tres millones de espectadores se convirtió en el concierto vía streaming más visto en la historia de Iberoamérica. Antes de su gira por Estados Unidos Arjona publicará el 3 de diciembre el libro “Blanco y Negro”, que recoge todo este proyecto. Los conciertos de “Blanco y negro” llevarán al multipremiado artista, de 57 años, a Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá entre el 24 de marzo y el 11 de junio de 2022. En un comunicado, la empresa Loud and Live, que produce esta nueva gira, destacó que más de un millón y medio de personas presenciaron en vivo la gira anterior de Arjona, “Circo Soledad”. Nelson Albareda, director general y fundador de Loud and Live, afirmó que el término “legendario” le queda bien a Ricardo Arjona.”Desde sus letras icónicas hasta su distintiva voz, este verdadero hombre renacentista ha trascendido las fronteras de su Guatemala natal para convertirse en un ícono universal de la música”, agregó. En febrero pasado Ricardo Arjona lanzó un nuevo disco, “Covers, demos y otras travesuras de blanco”, para el que contó con la complicidad de colegas como Kany García, Pablo Alborán, Joss Stone y Marc Cohen, además de algunas voces que lo sedujeron a través de las redes sociales. El disco contiene duetos de las canciones de su anterior álbum, “Blanco”, grabado en los icónicos estudios británicos de Abbey Road.