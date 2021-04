Aracely Arámbula no aparecerá en “Luis Miguel: la serie”. Después de un largo proceso de negociaciones, la actriz Aracely Arámbula emitió un comunicado en donde expresa que ni su nombre ni su imagen serán parte de la serie biográfica del cantante Luis Miguel, quien fue su pareja y padre de sus hijos, y cuya segunda temporada se estrenará el próximo 18 de abril. “El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista de sus negocios”, se lee en el comunicado de prensa que la protagonista de numerosas telenovelas emitió esta mañana. “Nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficticia en la serie intitulada LUIS MIGUEL”. En el comunicado la actriz remarcó, como en ocasiones anteriores, que es prioritario para ella cuidar su vida privada y la de su familia, pues la producción se enfocaría en lo que pasó entre “El Sol” y la actriz fuera del ámbito público. “Esta es una prerrogativa que todos tenemos y podemos oponernos a su uso, en especial cuando puede llegar a transgredir la esfera personal y privada de una persona, más aún, cuando no se trata de una etapa de nuestra vida profesional a pesar de ser una figura pública”. En el documento, Aracely expresó que se siente sumamente satisfecha con que se haya respetado su derecho a proteger su imagen: “Celebro que esta ocasión se me haya respetado cordialmente al haber alzado la voz; el reconocimiento al derecho de la imagen de las personas en su esfera íntima es una garantía que siempre tenemos que hacer valer”. Finalmente, la intérprete apodada cariñosamente como “La Chule” informó que ha emprendido un proyecto para escribir una obra que contenga sus memorias y que recibirán un tratamiento adecuado, pues no se abordarán de manera “tendenciosa” o “parcial”.