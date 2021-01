AMLO permite posible quiebra de Interjet y elogia a VivaAerobus

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha aclarado que su Gobierno no rescatará a Interjet, pues no puede utilizar el dinero público para rescatar a empresas privadas. Asimismo, ha alabado a VivaAerobus y otras aerolíneas mexicanas destacando que hay empresas de aviación que operan bien y no tienen problemas económicos.

Durante una conferencia de prensa desde Palacio Nacional, AMLO ha detallado que la crisis de Interjet se agravó por el Covid, pero que viene de más atrás por “el mal manejo de las empresas”, pues la aerolínea “ya venía arrastrando deudas, incluso al fisco”.

Asimismo, ha explicado que rescatar una empresa significaría quitar dinero que podría utilizarse para la educación o la salud, mientras destacó el trabajo de otras aerolíneas como VivaAerobus y Volaris, que continúan con sus operaciones y no tienen problemas económicos.

En ese sentido, ha hecho un guiño a VivaAerobus asegurando que “no tiene problemas económicos ni financieros, es una empresa bastante accesible por sus costos y sus tarifas”, permitiéndose bromear asegurando: “Ahora no me van a cobrar el pasaje, ahora que estoy haciendo publicidad”, ha explicado a Milenio.

Finalmente ha subrayado que “ojalá los dueños decidan rescatar la empresa o buscar socios y que se mantenga la fuente de trabajo”.

Fuente: Reportur.mx