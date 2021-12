American Airlines anuncia un plan de sucesión de directivos

American Airlines Group Inc. ha anunciado que Doug Parker se retirará como CEO de American Airlines el 31 de marzo de 2022. Robert Isom, actual presidente de American, asumirá la posición. Isom también se incorporará al Consejo de Administración de la aerolínea en esa misma fecha, y Parker continuará como Presidente del Consejo de American.

«He trabajado con Robert durante dos décadas y estoy increíblemente satisfecho de que vaya a ser el próximo CEO de American Airlines, que es realmente el mejor trabajo en nuestra industria», dijo Parker. «Robert es un líder colaborador con profundos conocimientos operativos y experiencia global en la industria. Sus esfuerzos para guiar y apoyar a nuestro equipo durante la pandemia han sido nada menos que fenomenales. Estamos bien posicionados para aprovechar al máximo la recuperación de nuestra industria, y ahora es el momento adecuado para un traspaso que hemos planificado y preparado. Me siento muy afortunado de entregar las riendas a este líder tan claro y capaz».

Parker añadió: «Ha sido el privilegio de mi vida servir durante 20 años como CEO de una aerolínea. Estoy eternamente agradecido con el equipo de American, cuyo compromiso de cuidarse unos a otros y a nuestros clientes nunca ha flaqueado y seguirá impulsando nuestro éxito en el futuro.»

Isom, que fue nombrado presidente en 2016, aporta más de 30 años de experiencia global en el sector y de liderazgo en finanzas, operaciones, planificación, marketing, ventas, alianzas, precios y gestión de ingresos.

«Me siento honrado de servir como CEO de American Airlines», dijo Isom. «En los últimos años, nuestra aerolínea y nuestra industria han pasado por un período de cambio transformador. Y junto con el cambio vienen las oportunidades. Hoy en día, nuestros más de 130,000 miembros dedicados del equipo vuelan a más personas que cualquier otra aerolínea estadounidense en la flota más joven de todas las aerolíneas de la red, y estamos posicionados para seguir liderando la industria a medida que los viajes repuntan”.

Isom añadió: «Quiero agradecer a Doug su colaboración durante las dos últimas décadas. Es un líder y un maestro que inspira a todos los que le rodean y deja un legado increíble en American y en nuestra industria. De cara al futuro, me siento profundamente honrado de trabajar junto al mejor equipo del sector y sé que lograremos grandes cosas juntos.»

John Cahill, Director Principal Independiente, dijo: «El Consejo de Administración considera que la planificación de la sucesión es uno de nuestros mandatos más importantes, y el anuncio de hoy representa la culminación de un proceso de planificación de la sucesión meditado y bien elaborado. Robert es un excelente constructor de equipos que ha trabajado para unir a la gente a lo largo de su carrera. Es el líder adecuado para llevar a American hacia su próximo período de crecimiento».

Cahill concluyó: «A lo largo de sus 35 años de carrera, Doug ha sido un arquitecto y defensor de una industria de la aviación más vibrante, resistente y segura. En American, Doug ha supervisado una inversión sin precedentes en nuestro equipo y nuestro producto y ha establecido el estándar de liderazgo de servicio, defendiendo incansablemente a nuestra gente y estableciendo una cultura accesible e inclusiva. Esperamos seguir beneficiándonos del buen juicio de Doug, su profundo conocimiento de la industria, su persistencia y su optimismo como presidente de nuestro consejo».

Sobre Robert Isom

Robert Isom es el Presidente de American Airlines Group y de American Airlines, su principal empresa filial. En este puesto, supervisa las operaciones, la planificación, el marketing, las ventas, las alianzas y tarifas de American. Isom fue anteriormente Vicepresidente Ejecutivo y Director de Operaciones de American, tras ocupar el mismo cargo en US Airways. Antes de incorporarse a US Airways, ocupó puestos ejecutivos de operaciones, finanzas y comerciales en GMAC, LLC, Northwest Airlines y America West Airlines. Comenzó su carrera en The Procter & Gamble Company. Isom se licenció en ingeniería mecánica y en inglés por la Universidad de Notre Dame, y obtuvo un máster en administración de empresas por la Universidad de Michigan.

Sobre Doug Parker

Doug Parker es Presidente y Director General, y supervisor de American Airlines

Group y American Airlines, su principal empresa filial. Es un firme defensor de la gente del sector aéreo y American es un emblema de la transformación que se ha producido en el sector en los últimos años. Anteriormente, Parker fue Presidente y Consejero Delegado de US Airways. Bajo su liderazgo, US Airways logró un crecimiento récord de ingresos, un rendimiento operativo y unos márgenes de crecimiento que superaron a la mayoría en todo sector. Antes de la fusión de US Airways y America West Airlines en 2005, Parker fue Presidente y Director General de America West. Se convirtió en consejero delegado de America West sólo 10 días antes del 11 de septiembre de 2001 y dirigió la compañía durante la crisis. Su experiencia antes de incorporarse a America West en 1995 incluye cuatro años en Northwest Airlines como Vicepresidente, Tesorero Adjunto y Vicepresidente de Planificación y Análisis Financiero. De 1986 a 1991, ocupó varios puestos de gestión financiera en American. Parker es miembro del consejo de Airlines for America (A4A) y también forma parte del Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y del Consejo de Administración de oneworld. También es miembro del Consejo de Fideicomiso de la Universidad de Vanderbilt y del Consejo Ejecutivo de la Escuela de Negocios Cox de la SMU. Parker es Licenciado en economía en el Albion College y obtuvo un máster en administración de empresas en la Universidad de Vanderbilt.

Fuente. American Airlines Group