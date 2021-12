Alejandro Fernández lloró en su primer concierto tras la muerte de su padre Vicente: “Celebremos su vida”. Alejandro Fernández no pudo resistir las lágrimas en su más reciente concierto. “El Potrillo” se entristeció al recordar a su padre, Vicente Fernández. El cantante de la dinastía se presentó en el Auditorio Telmex en Guadalajara. Según el intérprete de Me dediqué a perderte ese fue uno de los últimos escenarios donde cantó el “Charro de Huentitán”. “El Potrillo” dio su primer concierto tras el fallecimiento de “Don Chente”. Este se celebró en Jalisco como parte de su tour Hecho en México. “Ha sido muy larga la espera. Muchos hemos sufrido, algunos se nos han ido. Esta noche los invito a que la música sea nuestra medicina, que nos una, que nos llene de alegría y de mucho orgullo”, se escuchó a Alejandro Fernández en algunos videos recuperados por los asistentes. “Quiero que sepan que la última vez que mi padre pisó un escenario fue aquí, en el Auditorio Telmex. Celebremos hoy su vida, con un aplauso que llegue hasta el cielo”, mencionó Alejandro Fernández. Finalmente el músico empezó a entonar la canción Estuve, misma que dedicó a Joan Sebastián, quien también cantó dicha pieza musical. También se viralizó otra grabación de un fanático donde se ve muy afectado a Alejandro Fernández. Se grabó al intérprete sentado con los ojos lagrimosos, mientras su hijo, Alex Fernández, cantó su éxito El tiempo no perdona.