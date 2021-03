Al menos 10 ex empleados declararían por acoso laboral contra Meghan Markle. La polémica tras la explosiva entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfrey no para, se siguen sumando detractores y ahora se menciona que serían al menos 10 asistentes reales quienes estarían dispuestos a declarar los presuntos malos tratos laborales de parte de la duquesa de Sussex. “Un grupo de personas está haciendo fila para participar. Han estado en silencio durante demasiado tiempo y hay mucho de qué hablar”, dijo una fuente conectada al Palacio. Supuestamente todos los involucrados eran considerados “enormemente profesionales y orgullosos de sus esfuerzos” mientras trabajaban en el Palacio de Kensington, revelaron a Mirror. La investigación, ordenada por la Reina, examinará las denuncias de que Meghan “humilló” a los ayudantes, sometiéndolos a “crueldad emocional y manipulación”, expulsando a dos asistentes personales, sin embargo ahora más trabajadores estarían dispuestos a sumarse a los reclamos. Señalaron que los miembros de la realeza están “consternados” por los informes de que el personal femenino joven se había reducido a lágrimas, y una asistente, según los informes, anticipó un enfrentamiento con Meghan y le dijo a un colega: “No puedo dejar de temblar”. El Palacio de Buckingham ha dicho que está “muy preocupado” por las acusaciones de intimidación, reportadas por primera vez en The Times. Fuentes del Palacio dijeron que la Reina tenía “toda la razón” al ordenar la investigación “ante nuevas acusaciones”. Los ayudantes que se involucrarían a las demandas contra Meghan trabajaron para la pareja en octubre de 2018, cuando el secretario de comunicaciones de los Sussex, Jason Knauf, presentó una denuncia contra Meghan. Fuentes del palacio contaron cómo el asunto “fue investigado” en ese momento, pero los ayudantes nombrados en un correo electrónico por Knauf “decidieron no continuar con la denuncia”. Una fuente dijo: “La denuncia fue considerada y se habló con esos miembros del personal y se les dio la opción de llevarla más lejos. Por alguna razón, decidieron no hacerlo, posiblemente porque todavía estaban en su trabajo y estaban preocupados por las implicaciones”, añadió.