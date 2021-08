Administración Biden recibe a Sandoval, fiscal anticorrupción recién cesado en Guatemala

Guatemala. Representantes del Gobierno de Estados Unidos se reunieron este sábado, en Washington D.C., con el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, cesado el pasado 23 de julio.

“La visita del Campeón Anticorrupción Juan Francisco Sandoval a Washington subraya la importancia de apoyar a quienes trabajan para fortalecer las instituciones y combatir la corrupción y la impunidad en Guatemala y la región”, informó la embajada estadounidense ante Guatemala, citando un tuit original de la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung.

Anticorruption Champion Juan Francisco Sandoval’s visit to Washington underscores the importance of standing with those working to strengthen institutions and fight corruption and impunity in Guatemala and the region. #UnitedAgainstCorruption pic.twitter.com/50qV3c9vCd

Sandoval se encuentra en Estados Unidos tras haber abandonado Guatemala rumbo a El Salvador el 24 de julio, después de ser destituido en la víspera por la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.

La Administración Biden señaló que la destitución de Sandoval ponía de manifiesto “la falta de compromiso” del gobierno del presidente Alejandro Giammattei en materia de lucha contra la corrupción, uno de los pilares básicos de la nueva estrategia migratoria de Washington, que busca mejorar las condiciones de vida en Centroamérica para así poner fin al constante flujo de migrantes.

Por ello, tras conocerse la salida de Sandoval, la cartera de Exteriores estadounidense anunció que suspendería temporalmente la cooperación entre ambos países en materia de seguridad.

Este mismo viernes, Jalina Porter, portavoz del Departamento de Estado, a pregunta de la Voz de América, insistió en que la Casa Blanca “ha perdido la confianza en la fiscal general [Porras] y en su intención de cooperar con el Gobierno de EE. UU. para combatir la corrupción de buena fe”.

Por su parte, Giammattei, que ha asegurado no querer interferir en asuntos del Judicial, ha dicho sentirse “preocupado” por la decisión estadounidense, pero también ha advertido de que ya ha dado instrucciones a su Ejecutivo para que “promueva la cooperación de organizaciones internacionales y países amigos”.

Fuente: VOA.