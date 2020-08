Vigentes, todos los delitos imputados a Lozoya: Gertz

México. El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, afirmó que todos los delitos que se le han imputado al ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, están vigentes y no han prescrito.

Durante una videconferencia con académicos del Colegio de México, el funcionario afirmó que no tiene ninguna duda sobre esto, pues de lo contrario los jueces mexicanos no habrían autorizado la orden de aprehensión, ni las cortes españolas habrían aceptado la solicitud de extradición.

“Tenemos la certeza de que no hay prescripción porque sería un trabajo inútil y además sería ponerse en ridículo salir a defender un tema que sabemos que finalmente va a tener un problema de nulidad en el momento en que nosotros lo judicialicemos”, afirmó Gertz Manero quien, sin embargo, no quiso ahondar en el tema para no exhibir datos que pudieran poner en riesgo el debido proceso.

A pregunta expresa, el titular de la FGR sostuvo que sin reparación del daño no hay justicia, y que si Lozoya no logra concretar un convenio para resarcir las pérdidas que causó al erario, conforme a la ley no tendrá acceso al criterio de oportunidad, la vía jurídica que le permitiría no ser sentenciado a una pena de privación de la libertad.

Al responder a una pregunta directa, Gertz Manero dijo que el tratamiento que el ex director de Pemex, quien goza de libertad condicional, es diferente al que recibe la ex jefa del gobierno capitalino, Rosario Robles Berlanga, porque él ofreció cooperar, reparar el daño y denunciar a quienes organizaron esta red criminal, y en cambio ella no ha colaborado y niega haber incurrido en delito alguno.

“Es muy sencillo, este individuo (Lozoya) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos, él lo está presentando, él está pidiendo eso. En el otro caso no hay eso, y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país ¡Por favor!”.

Fuente: La Jornada.