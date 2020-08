ulio Iglesias reaparece y alarma a fans con su deteriorado estado físico

Julio Iglesias reaparece y alarma a fans con su deteriorado estado físico. Hace unos días el programa español Sálvame presentó una serie de fotos de Julio Iglesias que alarmaron a sus fans pues lo muestran en un deteriorado estado físico. Las imágenes, captadas en Punta Cana, República Dominicana, donde el intérprete radica gran parte del año, lo muestran muy delgado, con una pierna vendada y caminando en la playa con ayuda de dos mujeres, que, según reportes, son sus fisioterapeutas. Para aumentar más la preocupación, el intérprete de Me va, me va parece tener dificultad para mantenerse erguido, mientras que sus brazos y piernas lucen mucho más delgados de lo habitual. Tal parece que la preocupación de sus seguidores no es gratuita. El cantante, que el 23 de septiembre cumplirá 77 años, acostumbraba viajar con su familia a Marbella, España, para pasar las vacaciones de verano. Pero este año eso no ocurrió y según el periódico El País , su ausencia en su finca ubicada en Ojén tiene una explicación: está dedicado por completo a recuperar su salud. Además, estaba contemplado que ofreciera un par de conciertos este verano, ambos en agosto, las únicas que no formaban parte de la gira mundial que empezó en 2018 para celebrar 50 años de carrera. Pero el coronavirus apareció y por supuesto, ambas presentaciones fueron canceladas hasta nuevo aviso.