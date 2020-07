Trump pide enfocarse más en México y menos en EU por Covid-19

México. El presidente estadunidense, Donald Trump, minimizó una vez más la pandemia del coronavirus y pidió a los medios de comunicación concentrarse en los casos en México y ya no en los de Estados Unidos.

El mandatario insistió en que el tiempo le dará la razón y la pandemia desaparecerá eventualmente.

“No se trata sólo de este país, está pasando en muchos, pero no lo mencionan en las noticias. No hablan de México y de Brasil y todavía de partes de Europa, donde (el coronavirus) llegó antes”, dijo en una entrevista con la cadena Fox News, difundida este domingo.

“Por qué no hablan de México que no nos está ayudando. Y todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí la mayor parte del muro, porque si no lo hubiera hecho tendríamos un problema mayor”, afirmó.

En una reseña de la entrevista, The New York Times describió a Trump como “agitado”.

El diario agregó que las declaraciones del presidente parecían una repetición de sus frecuents tuits o sus discursos en sus mítines politicos.

“La diferencia esta vez fue un vigoroso intento del entrevistador, Chris Wallace, de confrontarlo con datos, lo que condujo a varios choques entre ambos en asuntos que iban desde la respuesta al coronavirus hasta si Trump aceptaría el resultado si perdiera las próximas elecciones”.

Fuente: La Jornada.