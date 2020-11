Tigo Pay la nueva plataforma de pagos y transferencias 100% digital

El nuevo servicio móvil financiero permitirá realizar transacciones con tarjetas de débito y crédito de cualquier banco del sistema entre particulares o comercio informal incluyendo a los no bancarizados interactuando con la Billetera electrónica Tigo Money

Guatemala. Con el objetivo de aumentar el desarrollo económico y generar un motor de inclusión financiera para todos los guatemaltecos, Tigo lanza su innovador servicio móvil financiero “Tigo Pay”, la plataforma web que permite a personas y comercios de Guatemala realizar o recibir transferencias o pagos utilizando cualquier tarjeta de débito y crédito del país.

Tigo Pay es una propuesta tecnológica totalmente innovadora e inclusiva, que permite la conexión financiera entre personas bancarizadas y no bancarizadas, esto es posible a través de sumar la experiencia y plataformas de Visa International, Visanet, Pagadito Group y Tigo Money.

“En estos momentos donde se requiere de herramientas que reactiven la economía e incentiven el consumo, y en donde la nueva normalidad genera nuevos retos en la manera en la que se generan transacciones, estamos seguros que Tigo Pay será de gran ayuda para todos los guatemaltecos proveyendo en una misma plataforma la opción para pagadores y receptores de enviar o recibir dinero”, explica Luis Julián Ramírez, Director Servicios Financieros Móviles & Nuevos Negocios de Tigo Guatemala.

Tigo Pay se puede utilizar desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, sin importar la compañía de telecomunicaciones que el usuario utilice y sin necesidad de instalar aplicaciones, es tan práctico que se accede directamente desde el navegador.

“Nos sentimos muy complacidos de apoyar a Tigo Pay porque sabemos que será una solución integral de gran beneficio para nuestro país, en especial para los pequeños comercios”, indicó el Lic. Mario Castrillo, Gerente General de VisaNet Guatemala.

Tigo Pay es seguro, confiable y accesible. Responde a las necesidades del comercio informal de poder recibir nuevas formas de pago (tarjetas) aún cuando estos no sean bancarizados, con un proceso de liquidación inmediata, sin costos de suscripción o ventas mínimas y sin la necesidad de invertir en equipo para poder hacerlo. Además, está disponible para personas individuales y jurídicas.

“La economía informal en Guatemala interactúa día a día con personas bancarizadas que se ven en la necesidad de utilizar dinero en efectivo para poder pagar: pinchazos, parqueos, puestos de mercado, tienda de barrio, tortillerías, comedores, etc. Tigo Pay será la nueva alternativa con la que clientes y comercios lo harán sin el uso de efectivo, ya sean bancarizados o no bancarizados. Con un registro 100% en línea que no lleva más de 5 minutos de manera segura, confiable y accesible”, agrega Ramírez.

Cualquier persona en Guatemala que tenga necesidad de intercambio de efectivo puede utilizar Tigo Pay, para registrarse de forma fácil y rápida se debe ingresar a www.tigopay.com.gt

Una vez registrado, es tan sencillo como visitar un punto afiliado, escanear el código QR, seleccionar el monto a pagar o transferir, aceptar la transacción y ¡listo! La plataforma se puede utilizar con cualquier navegador móvil y sin necesidad de descargarla.

“Una de las grandes virtudes de Tigo Pay es el aspecto inclusivo que tiene esta solución, la cual fue pensada para apoyar a los micro comercios a elevar su nivel de competitividad y formalización, factores que hacen parte intrínseca de nuestra misión como empresa”, dijo Carmen Sánchez, Gerente General de Visa Guatemala.

Recuerda, con cualquier tarjeta de débito o crédito, desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, no importa la compañía de telecomunicaciones y sin importar el banco, es rápido, seguro, confiable y accesible. Disfruta de una experiencia de pago y transferencia 100% digital con Tigo Pay.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe