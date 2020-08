Tigo Panamá ahora suma todo el entretenimiento de Amazon Prime Video en sus planes

Tigo Panamá ofrece lo último en plataformas de entretenimiento por streaming. A través de Cable Onda, marca de Tigo Panamá, los clientes podrán disfrutar de las mejores series, películas y contenido original que ofrece Amazon Prime Video.

Panamá. La oferta de contenidos, programas y películas disponibles en internet siguen creciendo de manera exponencial. Tigo Panamá, bajo su marca Cable Onda, ahora te ofrece una promoción exclusiva para que adquieras los primeros 3 meses de Amazon Prime Video cortesía de Tigo. Luego del periodo promocional, el cliente debe pagar $5.99 al mes, directo en su factura de Cable Onda.

Los clientes de Cable Onda podrán disfrutar de opciones de streaming con Prime Video, que ahora está disponible con los planes de internet a partir desde los 20 megas, realizando el proceso de activación a través de Mi Cable Onda APP o la Sucursal Virtual, desde donde lo podrán activar y desactivar cuando quieran. Prime Video está refrescando constantemente su catálogo con nuevo contenido.

Además, para poder ver este contenido en cualquier dispositivo móvil, los usuarios pueden accesar la aplicación Prime Video que se encuentra disponible para descargarse desde el APP Store de Apple como desde el Play Store de Android. Prime Video permite hasta 3 usuarios en simultaneo, ver contenido en HD 4K, y la posibilidad de descargar tus películas y series favoritas para ver donde quieras y cuando quieras, sin conexión a internet.

De esta manera, los usuarios de Cable Onda pueden acceder a miles de películas y series de televisión de Prime Video, ya sea desde la web o descargando la app Prime Video en su smartphone, tablet, Smart TV o consola de videojuegos. Los clientes podrán elegir cuándo, dónde y cómo ver el contenido. Prime Video ofrece una enorme biblioteca de películas y programas de televisión de todas las categorías, desde comedias románticas hasta clásicos atemporales. Al igual, podrán disfrutar de películas y series muy populares de Amazon, como los Amazon Originals El Presidente, La Jauría, Como Sobrevivir Soltero, The Man in the High Castle, The Marvelous Mrs. Maisel, De Viaje con los Derbez y Tom Clancy’s Jack Ryan.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe