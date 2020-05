Ryanair: Adios a los A320 y a más de 250 empleados

Más de 250 empleados de Ryanair en Dublín, Stansted, Madrid y Wroclaw perderán sus empleos por la crisis del COVID-19 al tiempo que Lauda cambiará sus A320 por B-737.

Ryanair ha anunciado que como consecuencia del descenso del tráfico aéreo por la pandemia del COVID-19 “se ha visto obligada a reducir el personal de sus oficinas en más de 250 empleados”.

Esta reducción que afecta a los centros de Dublín, Stansted, Madrid y Wroclaw se hará mediante “la no renovación de contratos fijos y en prueba que finalizaban ahora, y algunas dimisiones y despidos. Los empleados afectados no se incorporarán a su puesto de trabajo el 1 de junio, fecha prevista de apertura de las oficinas de Ryanair” ha declarado desde la aerolínea low cost su director de personal Darrell Hughes, que ha señalado también que “son momentos dolorosos para Ryanair, nuestras tripulaciones y compañeros que apoyan las operaciones pero no vamos a necesitar el mismo número de empleados de apoyo, ya que este año esperamos transportar menos de 100 millones de pasajeros, frente a los 155 originalmente previstos. Esta pérdida de empleos ha sido comunicada de forma individual a los empleados afectados a lo largo de esta semana”.

Estos despidos son adicionales a las negociaciones con los sindicatos para el despido de otros 3.000 empleados entre pilotos y tripulantes de cabina de pasaje “y la reducción del 20 por ciento del sueldo para poder afrontar el retorno de sólo el 40 por ciento de nuestras operaciones a partir de julio. Estamos, además, enfrentando una intensa competencia en precios en toda Europa, ya que nos estamos viendo obligados a competir con aerolíneas de bandera que han recibido más de 30.000 millones de euros de ayudas de estado ilegales por parte de sus gobiernos. Con ellas, serán capaces de vender a precios low cost por varios años” ha continuado Hughes.

La aerolínea, no obstante ha avanzado que realizará “más anuncios relativos a reducciones de personal y salarios antes de final de mayo”.

Por otra parte, Michael O’Leary. consejero delegado de Ryanair ha anunciado que Lauda, la aerolínea austríaca del grupo, cambiará sus Airbus A320 por Boeing 737 en los próximos años y cancelará los acuerdos con las empresas de leasing para la entrega de más A320 a la aerolínea. También ha dado por finalizadas las negociaciones que llevaban a cabo con Airbus para un posible pedido de hasta 100 aviones.

Fuente: FlyNews.